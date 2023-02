Carta abierta a Matías Messi

Estimado Matías Messi. En primer lugar decirte que acepto tus disculpas tras reconocer que te equivocaste con todo lo malo que dijiste del Barça y de los catalanes en el canal de Twitch de tu hijo. Un día malo lo puede tener cualquiera.

No sé si las disculpas son sinceras o ha sido tu hermano Lionel, que seguro que no piensa como tú, quien te ha ‘invitado’ a hacerlas. En cualquier caso, las acepto, pero te haré unas cuantas consideraciones al respecto de todo lo que dijiste.

Te escribo desde Catalunya, esa tierra que dijiste estaba llena de traidores por no haber salido a manifestarse para que tu hermano se quedase en el Barça y se fuese el presidente del club, Joan Laporta. Debes saber que esta tierra quiere a tu hermano Lionel como a un hijo. No hay más que ver cómo la mayoría de catalanes, los del Barça especialmente, siguieron el pasado Mundial de Qatar. Lo hicimos prefiriendo el triunfo de la selección argentina exclusivamente porque jugaba tu hermano. Y, aunque ya no vista la camiseta blaugrana, siempre hemos querido lo mejor para él. Te recuerdo que, cuando en Argentina criticaban a Leo hasta la saciedad, era en Barcelona donde le protegíamos y no teníamos dudas de que era el mejor futbolista de la historia de este deporte.

También tuviste duras palabras para el club. Dijiste que el Barça no era importante hasta que llegó Messi, que el Museu del club es el Museu de Messi. Es cierto que tu hermano ha hecho al Barça mucho más grande de lo que ya era antes de su debut en el primer equipo, que cuando viajas al extranjero y dices que eres de Barcelona, la gente suele decirte: “Barça, Messi”. Pero también lo es que el club ya era grande antes de la llegada de tu hermano. La historia del Barça la han escrito los mejores futbolistas del mundo. Aquí han jugado, por si no lo sabes, jugadores como Zamora, Samitier, Kubala, Kocsis, Czibor, Luis Suárez, Cruyff, Maradona, Romario, Stoichkov, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho… La lista es interminable.

Otra consideración. Admito que no te gusten ni Pedri, ni Gavi. Contra gustos, no hay colores. Pero te pido un poco de respeto hacia ellos. Tu hermano Lionel seguro que lo tiene. Pudo disfrutar poco de Pedri, pero ya supo de su enorme calidad. También la tiene Gavi. Van camino de ser como Xavi e Iniesta, dos futbolistas que ayudaron a que la leyenda de Leo sea infinita.

Y por último, una cosa. En el Barça, mandan los socios. Es un club democrático y son los socios quienes tienen la potestad de poner y quitar presidentes. A Joan Laporta lo votaron los socios y serán ellos los que decidirán en unas futuras elecciones si debe continuar. No, tú.