El despido de Klopp... ¿después de la eliminatoria contra el Madrid?

En Inglaterra vaticinan su marcha por la mala racha que atraviesa el Liverpool en la Premier y las sensaciones que deja su juego "La caída es responsabilidad de Klopp", asegura el periodista inglés Richard Keys

El próximo martes 21 de febrero, el Liverpool recibirá al Real Madrid en Anfield, en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. Se enfrentarán dos equipos con dinámicas lejos de sus mejores momentos. Ahora mismo, los de Klopp son décimos en la Premier League y a 21 puntos del líder, el Arsenal; y los de Ancelotti, a 8 puntos del Barça en LaLiga.

Los 'Reds' no ganan un partido de liga des del pasado 30 de diciembre de 2022, con la ajustada victoria en casa ante el Leicester (2-1). Desde entonces, un empate y tres derrotas que han certificado que esta temporada no será posible competir por el título. Y no sólo eso. Actualmente, el Liverpool está colocado a diez puntos del Tottenham (39), equipo que marca la única plaza de Europa League, y a once del Newcastle (40), que está en puestos de Champions.

La eliminatoria de octavos ante el Madrid puede ser el motivo final para que el conjunto inglés decida prescindir de Jürgen Klopp. El técnico alemán llegó en octubre de 2015 para catapultar al Liverpool después de temporadas difíciles. El club le dio confianza los tres primeros años, llegaron los fichajes que pidió y poco a poco la 'máquina red' empezó a funcionar. No fue hasta el curso 2018/2019 que llegaron los títulos. Klopp regaló a los aficionados la segunda Champions de la historia, catorce años después de la primera, y esa misma temporada fue premiado con el 'Entrenador del Año', que ganó también la temporada siguiente.

A partir de ahí, un Mundial de Clubes, una liga, una Supercopa de Europa, una FA Cup, una Carabao Cup y una Community Shield; la trayectoria de uno de los mejores técnicos que han pasado por la Premier en esta última década. En la memoria quedan todos estos trofeos, puesto que la realidad actual es diferente. Klopp está en el punto de mira por su mala dinámica de resultados. "El Liverpool está lejos. Son una sombra de lo que alguna vez fueron, y no es bueno culpar a FSG (Fenway Sports Group). La caída es responsabilidad de Klopp", asegura el periodista inglés Richard Keys.

Además, la mala relación con la prensa está poniendo contra las cuerdas al de Stuttgart. "Sólo hay un ganador cuando un entrenador pelea con la prensa, y no es el entrenador", apuntaba Keys, que también ha cargado contra el español Thiago Alcántara: "Thiago ha vivido ya su mejor momento. Era el jugador equivocado en el club equivocado en el momento equivocado. Ralentiza al Liverpool. De hecho, todo el centro del campo es demasiado viejo o no lo suficientemente bueno".

Jamie Carragher, exfutbolista 'red', salió a la defensa de Klopp hace pocos días asegurando que "hay muchas cosas que cambiar en el club antes que al entrenador". Sea como sea, los resultados pueden dictar sentencia de aquí pocos días: si el Liverpool consigue pasar de ronda, el alemán podría tener una bala más; sino, empezará la cuenta atrás para su despido.