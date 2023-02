Un Liverpool en caída libre espera al Real Madrid en veinte días

El equipo inglés está fuera de la Carabao y de la FA Cup y es noveno en liga El conjunto de Klopp suma una victoria en los seis partidos que ha disputado en 2023

El Liverpool sigue en caída libre. A veinte días de disputar los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid sigue sin poder salir del pozo. Eliminados de la Carabao y de la FA Cup y novenos en liga, se encuentran en la situación más delicada de la temporada.

Los 'reds' cayeron hace cuatro días ante el Brighton en los dieciseisavos de la FA Cup tras un gol de Mitoma en el 92' (2-1). Además, están a 10 puntos de la cuarta plaza en la Premier League y solamente registran una victoria ante los Wolves de los seis partidos disputados en 2023.

"Estamos en una situación en la que constantemente queremos dar el siguiente paso y nos sentimos mal porque no lo conseguimos dar", admitió Klopp. Así mismo, el entrenador alemán apuntó que no cree que vaya a ser destituido y que "no se ha convertido en un mal técnico de la noche a la mañana". Aún así, la verdad es que el Liverpool puede quedarse fuera de la Liga de Campeones por primera vez desde hace 7 años.

MEDIO EQUIPO EN LA ENFERMERÍA

El equipo inglés tiene las bajas de Luis Díaz, Arthur, Carvalho, Phillips, Konaté... y Firmino y Van Dijk que están a punto de volver a los entrenamientos. Aún así, el equipo 'red' espera poder recuperar a la mayoría de sus efectivos para el choque crucial ante el Real Madrid.