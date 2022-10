"Las declaraciones de Mbappé son irrelevantes y muestran una falta de respeto al equipo"

Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia en 1998, criticó con dureza al jugador El delantero buscaría forzar su salida de París en enero

Parece que no hay día sin drama alrededor de Mbappé. Las últimas informaciones que han salido de París apuntan a que el jugador buscará forzar su salida del club el próximo enero. El delantero se ha mostrado, en reiteradas ocasiones, descontento por su rol de juego en el esquema de su entrenador, Christophe Galtier. Su último enfado, sin ir más lejos, se produjo el pasado fin de semana, tras el gris 0-0 del PSG en Reims.

Lo cierto es que el jugador ha recibido diversas críticas por sus constantes rabietas con su club. La última ha sido cortesía de Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia en 1998. El ex jugador del Barcelona, Chelsea, Arsenal y Mónaco calificó como "irrelevantes" las declaraciones de Mbappé y le achacó su "falta de respeto". La reciente enigmática publicación de Mbappé en redes sociales, que se entendía como una crítica ha Galtier, no ha pasado desapercibida, a pesar de que el jugador la borró unos minutos después.

“En las últimas semanas lo encuentro fuera. Encuentro que se está alejando cada vez más del tema central, que es el juego y lo que pasa en el campo. Lo está haciendo cada vez más un asunto personal", comentó Petit sobre el delantero parisino. El entrenador del PSG, ante las quejas de Kylian, reveló una promesa del club, el pasado verano, en la que se le decía a Mbappé que buscarían fichar un jugador que le permitiera a él más libertad en ataque. Sin embargo, ese fichaje nunca se dio, lo que ha ocasionado infelicidad en la estrella del PSG.

"Claro que escucho rumores de que las promesas no se han cumplido, pero quiero decirle: ‘Kylian, crece, así es la vida’. Es lo mismo todos los días. Te hacen promesas que nadie cumple la mayor parte del tiempo, ¿eso significa que tienes que dejar de trabajar y cuestionar todo? Claro que no. Esto es lo que llamamos la vida cotidiana, la vida de los adultos, la de los adultos", opinó el ex jugador sobre el tema. Petit, bastante contundente con sus críticas, se dirigió de manera directa al delantero: "Kylian, cuanto antes hayas solucionado los problemas contigo mismo, antes se verá normalizado tu rendimiento en el campo y tus relaciones con el público y tus compañeros recuperarán cierto apaciguamiento".

Petit fue más allá y explicó que las quejas de Mbappé afectan a todos en el equipo y crispan el ambiente en el club. "Él molesta a todos ahora mismo. Lo centra todo en lo personal. Incluso se pone por encima de la institución. ¿Se le ha subido a la cabeza todo lo que ha pasado en los últimos meses? ¿Sus emolumentos que lo convierten en el jugador mejor pagado del mundo? En el PSG, ciertamente le hicimos promesas, diciéndole que el proyecto se construiría a su alrededor”, añadió el ex mediocampista francés.

No se acaban de entender las rabietas del delantero, menos aún si se toman en cuenta las diferentes posiciones en las que ha tenido que jugar a lo largo de los años. Sobre ese tema, Petit también dedicó unas palabras: “Kylian, empezaste en posiciones completamente diferentes en el Mónaco. Jugabas en el lado derecho cuando llegaste al PSG, luego pasaste al lado izquierdo. Ahora estás en el centro. Pero los jugadores delanteros pasan su tiempo moviéndose y cambiando en sus respectivas zonas. El club es más importante que cualquier jugador. Las declaraciones de Mbappé son irrelevantes y muestran una falta de respeto a la institución, pero también a sus socios. Porque al decir eso, está apuntando a su entrenador, pero también a ciertos jugadores. Me parece lamentable”, concluyó el campeón mundial del 98.