El 'recado' de Mbappé a Galtier

El delantero francés colgó un mensaje en redes sociales que se puede entender como una crítica hacia su entrenador Después borró la publicación, pero sus palabras dejan claro que no está a gusto dentro del esquema de Galtier

Contra pronóstico, con el decimoséptimo de la clasificación, el PSG perdió este sábado dos puntos frente al Reims con un empate sin goles, condicionado por la expulsión de Sergio Ramos al borde del descanso por las protestas por una falta, y sin efecto por el momento en su liderato de la clasificación de la Liga francesa. Messi, lesionado, no jugó y Neymar saltó al terreno de juego en la segunda parte.

La noticia en París, sin embargo, no fue el resultado, sino el mensaje que escribió Mbappé en las redes sociales: "Empate #estoesparis #pivotgang", acompañado de una fotografía suya. La frase se puede entender como una crítica hacia su entrenador, Christophe Galtier, con quien al parecer no hace buenas migas.

Mbappé admitió en un encuentro con la selección francesa que en el PSG le hacen jugar de pivote, mientras que con los 'bleus' tiene más libertad para actuar entre líneas. "Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como '9' que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pivote y es diferente", aseveró el delantero galo, quien no termina de congeniar con su técnico.