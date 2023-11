El 'dardo' del padre de Rodrygo a Messi: "¿Alguien se sorprende...?

Eric Goes publicó tres 'stories' en su perfil de Instagram en los que defendió a su hijo de los ataques racistas que estaba recibiendo al mismo tiempo que atacó a Messi El brasileño del Real Madrid colgó un comunicado denunciando los insultos racistas que recibió tras su encontronazo con Messi

Eric Goes, padre de Rodrygo Goes, ha echado más leña al fuego a la polémica enzarzada entre su hijo y Messi en el pasado partido entre Argentina y Brasil. Tras las lamentables imágenes que se vieron en la grada del Maracaná, el brasileño del Real Madrid y el astro argentino se encararon a raíz de lo que estaba sucediendo entre la policía brasileña y los aficionados argentinos.

En la pasada noche del jueves el padre de Rodrygo Goes tomó la palabra en su cuenta de Instagram para defender a su hijo de los insultos racistas que estaba recibiendo, además de atacar a Messi por su encontronazo con su hijo. Eric Goes publicó dos 'stories' en Instagram en que señalaba a Messi y otra en la que defendía a Rodrygo de los ataques racistas que estaba recibiendo.

“De verdad, ¿alguien se sorprende?”, escribió Eric Goes en la primera 'story' acompañando una noticia de los ataques racistas que estaba recibiendo su hijo, ilustrada con la foto del encaro entre Messi y Rodrygo.

Aun así, en la segunda 'story' disparó un 'dardo' directo al astro argentino. Eric Goes escribió “El santo que no se mete en líos con nadie” junto a la imagen del encontronazo de ambos y otra donde Messi agarra del cuello Mathías Olivera en el pasado partido entre Argentina y Uruguay.

Sin embargo, en la tercera 'story' el padre de Rodrygo quiso defender a su hijo de los ataques racistas que estaba recibiendo por las redes sociales. Eric Goes recurrió a una letra de Racionais MC’s, un grupo de rap y hip-hop de Sao Paulo: “Ser un negro tipo A es caro”.

Las 'stories' que colgó en Instagram el padre de Rodrygo | Instagram @ericgoesrde

Rodrygo denuncia los ataques racistas con un comunicado

Al mismo tiempo que Eric Goes publicaba estas 'stories' en su perfil de Instagram, Rodrygo Goes también colgó un comunicado denunciando los ataques racistas que estaba recibiendo.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) 23 de noviembre de 2023

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales han sido invadidas con ofensas y todo tipo de tonterías. Está ahí para que lo vea todo el mundo. Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si llevamos algo que les molesta, si no bajamos la cabeza cuando nos agreden, si ocupamos espacios que ellos creen que son solo suyos, los racistas actúan con su comportamiento delictivo. Lástima para ellos. ¡No nos detendremos!”, escribió Rodrygo Goes en su perfil de la red social X (antes Twitter).