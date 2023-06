El City se entregó a la fiesta

Las calles de la ciudad de Manchester se tiñeron de celeste para celebrar el histórico triplete Guardiola celebró la lluvia que regó el festejo: "No queríamos sol, así es Manchester, ha sido perfecto”

Fueron muchos los golpes que tuvo que sufrir el Manchester City a nivel europeo para llegar a la explosión de felicidad que vivió el sábado pasado. Los ‘citizens’, siempre vistos por encima del hombro debido a su reciente éxito a base de talonario, no terminaban de asentarse en los partidos definitorios por la Champions League.

Incluso con Pep Guardiola, quizá el mejor guía a la hora de buscar la gloria, lo máximo que habían conseguido era un subcampeonato. Pero, por fin, el camino del catalán logró terminar en la ‘Orejona’ que tanto anhelaban fanáticos y jugadores del City, que tuvieron ayer la posibilidad de celebrar el título juntos por las calles, agradeciendo por el triplete histórico que puso el de Santpedor en las vitrinas de un grande que se hizo gigante.

RETRASO POR UN TEMPORAL

El equipo, que había aterrizado en Inglaterra la noche del domingo, celebró sus tres trofeos -Premier, Champions y FA Cup- con un desfile de autobuses descapotables por el centro de la ciudad. Guardiola y el equipo, con un Jack Grealish ya muy metido en el ’party mode’, partieron de Tonman Street, Deansgate, con cierta demora debido a una tormenta eléctrica que obligó al club a hacer un comunicado de retraso.

Tras dar inicio al desfile, los autobuses se trasladaron por Cross Street y King Street, antes de terminar en la esquina de Princess Street y Portland Street, todo icónicos sitios de Manchester que se inundaron no solo de agua: también de camisetas celestes y música de Oasis. Precisamente, durante el evento se llevó a cabo un espectáculo en vivo en Oxford Street, con música en vivo en el escenario para luego dar paso a la llegada de los jugadores.

El desfile fue presentado por los periodistas de ‘City Square’ del Manchester City, Danny Jackson y Natalie Pike, a quienes se unieron exjugadores e invitados especiales. También hubo música en vivo de bandas y DJs. El jeque Mansour bin Zayed, propietario del City Group, felicitó a Pep, a su cuerpo técnico, a todos los jugadores, al personal y los fanáticos del Manchester City por la consecución de la primera Champions, aseverando que “esta campaña establece el estándar para nuestro éxito futuro”.

La ‘Orejona’ es la última de una larga lista de éxitos para el City desde la adquisición del Abu Dhabi United Group en 2008. En los 15 años bajo la propiedad de Mansour, el club ha ganado siete títulos de la Premier, tres FA Cups, seis Copas de la Liga, tres Community Shields y, ahora, el premio principal del fútbol europeo de clubes.

El festejo encaró su recta final con los parlamentos de los jugadores y un eufórico Guardiola desde lo alto del escenario ante una multitud entregada. “Menudo desfile, menuda tarde. Tenía que ser así. No queríamos sol, queríamos lluvia. Así es Manchester, ha sido perfecto”, aseguró Pep. Aunque el gran protagonista fue Grealish una vez más: “Durante las últimas 24 horas he tenido el mejor día y noche. Creo que no he dormido”, aseguró el inglés, genio y figura.