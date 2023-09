El 'Bobo' Weghorst respaldó a Van Gaal en sus acusaciones a Argentina

Bautizado así por Messi justo en el Mundial de Qatar, el ariete salió a la defensa de su exentrenador "Pensé: qué hombre tan fantástico, maravilloso y honesto", comentó

Desde que Louis Van Gaal hiciera sus explosivas declaraciones en contra de la selección de Argentina, insinuando que el Mundial estaba preparado para que lo ganara Messi, diversas reacciones han ido produciéndose entre los protagonistas.

Los jugadores argentinos eligieron la indiferencia, algunos neerlandeses mostraron estar en contra de las palabras de Van Gaal, pero uno en particular saltó para defender al que fuera entrenador de los Países Bajos en el Mundial.

Wout Weghorst -o el 'Bobo', como le llamó Messi al final del partido que les enfrentó en cuartos- destacó la entereza de Van Gaal en sus palabras y salió a respaldarle públicamente.

"Pensé: qué hombre tan fantástico, maravilloso y honesto. Si tiene razón... Tengo mi propia opinión. Pero creo que es maravilloso que diga lo que siente. Mi opinión no importa mucho", apuntó Weghorst.

"Me resulta muy difícil porque todavía hay mucho sentimiento ahí. Al final uno quiere ganar el Mundial y si realmente es así... No tengo ni idea. Espero que no. Supongo que el fútbol, la FIFA y nosotros como aficionados al fútbol... todos tratamos de ser los mejores en cada torneo", finiquitó.