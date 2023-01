La primera 'víctima' del fichaje de Cristiano por el Al-Nassr

El Al-Nassr rescinde el contrato del delantero camerunés de 30 años para poder inscribir al portugués "Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo, me di cuenta de que tenía razón”

La llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr se ha cobrado la primera víctima. La normativa de inscripciones de la liga saudí solo permite a ocho jugadores extranjeros y el cupo estaba cubierto ya antes del fichaje del portugués. El delantero camerunés Vincent Aboubakar es el elegido para dejar el club y crear así el espacio necesario para poder inscribir a Cristiano Ronaldo.

El futbolista africano, que tiene 30 años, se convierte así en una pieza cotizada del mercado. Incluso suena para el un posible refuerzo del Sevilla, necesitado de goles. Esta temporada sumaba cuatro dianas en 12 partidos. En total, en su etapa en el conjunto saudí, ha disputado 39 partidos oficiales, donde ha anotado 13 goles y seis asistencias.

No parece que la decisión haya sentado bien en Aboubakar que pasó factura a Cristiano Ronaldo. Lo tiene claro, Messi es mejor: “Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo, me di cuenta de que tenía razón”, dijo el camerunés en una entrevista para ‘NTV Spor’. Lo que queda claro es que ya no entrenará más con el futbolista portugués, que ocupará su plaza.