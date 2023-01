La dura crítica a Cristiano y Georgina por esta fotografía de su hijo: "tiene cinco años por Dios"

El hecho de que el niño lleve pendientes ha sido duramente criticado Aseguran que no ha sido una elección del niño

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las relaciones más consolidadas y públicas del mundo del fútbol. No es para menos, ya que Ronaldo ha sido considerado por un amplio sector del público como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Esto ha hecho que siempre haya tenido un gran altavoz, y que sus pasos se hayan seguido con muchísima atención.

Ahora, Georgina ha publicado una foto muy tierna en la que aparece uno de sus hijos de 5 años besando a la más pequeña de la casa. La fotografía, titulada "Amor" quería poner de relieve lo que se quieren dentro de la familia, cada vez más multitudinaria.

Sin embargo, hay un detalle que no ha gustado al gran público: los pendientes con los que aparecía posando el infante.

Muchas personas han empezado a lanzar severas críticas porque en la fotografía, el niño tiene unos pendientes. De esta manera, consideran que es demasiado joven para haber elegido llevarlo y que ha sido una imposición de sus padres que no le dejan "ser niño". Las críticas han sido masivas con comentarios como "No lo dejan ni ser Niño y ya le ponen aretes. Son 5 años por Dios" o "A esa edad un niño no decide si quiere o no o ponerse aros. Cada cosa a su tiempo".

Sin embargo, buena parte de la audiencia no ha recaído en el detalle o no le ha querido dar importancia y han celebrado lo tierna que era la fotografía.