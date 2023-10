Salen a la luz los mensajes entre Irene Paredes y Rubiales sobre Vilda

Los mensajes confirman que las jugadoras de la selección femenina de fútbol pidieron el cese de Jorge Vilda ya en agosto de 2022 Irene Paredes y Alexia Putellas afirmaron antes del encuentro contra Suecia que "jamás" habían pedido "la destitución de un entrenador, sólo trasladábamos inquietudes"

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y la capitana de la selección, Irene Paredes, mantuvieron conversaciones acerca de la destitución de Jorge Vilda, que han salido a la luz en exclusiva en 'El Español'.

Los Whatsapp a los que ha tenido acceso 'El Español' confirman que las jugadoras de la Selección femenina de fútbol pidieron el cese de Jorge Vilda ya en agosto de 2022. Estos mensajes, en poder todavía de varios miembros del actual Comité Nacional de Fútbol Femenino, desmienten la versión que habían dado las futbolistas donde afirmaban que nunca habían solicitado el despido de Jorge Vilda como seleccionador.

Los mensajes demuestran que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol llegó a afirmar sentirse asombrado y presionado por la petición de las jugadoras mientras que Paredes aducía que había "un grave problema en el vestuario" y que se había "perdido la confianza deportivamente hablando".

Trece mensajes

Los 13 mensajes publicados por El Español confirman que hubo una videollamada a principios de agosto en la que Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro pidieron el cese de Jorge Vilda dando origen al grupo de 'Las 15' que, finalmente, el 22 de septiembre de 2022 renunciaron a la selección tras no lograr que hubiera un cambio en el banquillo.

Esta coyuntura generó un enfrentamiento entre un grupo de jugadoras y la RFEF que se mantendría hasta el Mundial y adquirió su máxima dimensión tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Irene Paredes y Alexia Putellas afirmaron antes del encuentro contra Suecia que "jamás" habían pedido "la destitución de un entrenador, sólo trasladábamos inquietudes" .

Las conversaciones comenzaron el 2 de agosto de 2022 cuando Irene Paredes mandó un mensaje al teléfono de Luis Rubiales para pedir una conversación. Según confirman fuentes de la actual RFEF y del Comité Nacional de Fútbol Femenino, se produjo una videollamada entre Luis Rubiales y las tres capitanas de la selección -Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro- y en la que también estaban presentes otros cargos federativos.

Alexia Putellas e Irene Paredes declaran como testigos ante el juez del caso Rubiales | Agencias

Las futbolistas trasladaron a Rubiales la necesidad de un cambio de entrenador arguyendo que "no llegaba el mensaje del técnico al vestuario", que existía un "desgaste" con un proyecto deportivo que "llevaba mucho tiempo" siendo el mismo y que no estaban de acuerdo con "los roles" que había dado el seleccionador a ciertos jugadoras.

Rubiales se mostró superado porque defendía la labor de Jorge Vilda en todo momento y respondió diciendo que "el seleccionador continuará" sin ningún tipo de duda. Elexpresidente no cedió ante lo que el propio Comité de Fútbol Femenino calificaría de "chantaje" para cambiar de entrenador.

El expresidente puso fin a la conversación diciendo que el "asunto estaba zanjado", pero las futbolistas seguían sin estar de acuerdo y amenazaron en esa videollamada con renunciar a jugar con la Selección, algo que sucedería sólo unas semanas después.

Una fecha clave

El 14 de agosto Irene Paredes, capitana de la selección, escribe a Luis Rubiales y reitera que quiere volver a tener una conversación con él sobre la situación de Jorge Vilda. Rubiales no sale de su asombro: "El otro día cuando estuvimos conectados por videollamada, escuché atento lo que me transmitíais. Según vosotras sólo era una información para que me llegara. Nada más. Ya te comenté que en todos los años que fui profesional, tuve todo tipo de entrenadores. Con algunos jugué más, con otros menos, pero nunca (siendo capitán aún menos) trate de cuestionarle frente a nadie, y menos frente al presidente", respondió Rubiales.

El exmáximo mandatario del fútbol español se mostró entonces más crítico: "Nunca he vivido, ni en primera persona ni por terceros, en el fútbol profesional que futbolistas compañeros míos llamen al presidente para destituir a un técnico. Jorge ha tenido ofertas, han llamado a la Federación preguntando por él estos años y siempre ha reafirmado su compromiso con España. Algunas ofertas eran incluso superiores en lo económico".

Rubiales mostró también su malestar al entender que las futbolistas se habían excedido: "Siempre he estado en contra de estos movimientos, más allá de sus competencias, de futbolistas contra su entrenador. Es transgredir los valores del fútbol, es desleal y, además, es jugar con el pan y el modo de ganarse la vida de todo un staff técnico".

La Federación se lo toma como un chantaje: "Que se presione por esto es ir un paso más allá y considera que no es tolerable". Y puso Rubiales un ejemplo: "Igual ha habido o hay algún jugador de la Selección masculina al que no le ha gustado algún seleccionador, pero obviamente jamás me ha llamado para que lo cese".

Rubiales aseguró entonces que era intolerable que Irene Paredes exigiera el despido de Jorge Vilda y su cuerpo técnico: "Rompe con todos los códigos del vestuario. Tratar de utilizar una posición de poder por la capitanía ostentas, y que el propio Jorge te dio, para ir contra tu entrenador, no creo que sea el mejor camino".