Rubiales declara en la Audiencia Nacional por el beso a Jenni: "Fue tan natural como cuando te toca la Lotería"

El expresidente de la RFEF presentó declaración en la Audiencia Nacional por el beso a Jenni Hermoso 'El Español' ha revelado los detalles de las palabras de Rubiales frente al juez

Luis Rubiales ya se ha visto cara a cara con el juez en la Audiencia Nacional para prestar declaración por el momento del beso a Jenni Hermoso. Según avanza 'El Español', fueron exactamente 54 minutos y 36 segundos durante los cuales el expresidente de la RFEF quiso defenderse de su comportamiento.

Rubiales, que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por el beso en la celebración del Mundial en Australia, explicó que Jenni Hermoso "falta a la verdad cuando dice que tengo dos hijas, porque son tres".

Lejos de mostrar arrepentimiento, el expresidente sostuvo en su declaración judicial que fue "algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo". No contento con eso, Rubiales dibujó una extraña comparación delante de la Audiencia Nacional.

El consentimiento

El juez insistió en preguntarle si había habido consentimiento con la jugadora antes del beso. Rubiales afirmó que durante la entrega de medallas "estaba abrazando a las jugadoras, al entrenador, cuando pasa ella. Viene hacia mí a darme un abrazo. Nos abrazamos, ella me levanta y hago un gesto para no caerme, todo esto en una conversación en la que yo le recuerdo que sin ella no habríamos ganado el Mundial. Entonces le pregunto, le pregunto. Y ella me dice vale", explica.

"Ella me coge de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después, me levantaron entre todas y me mantearon. Y en ese momento no diré que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o la espalda. Hemos ganado un Mundial y es una cosa indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay", declara.

"Sucedió tan natural como cuando te toca la Lotería o se acaba la guerra de Ucrania o ganas un Mundial, esta efusividad, esta espontaneidad. Ella mismo lo ha dicho, que me dijo que vale", añadió Rubiales. En todo momento quiso defender que había sido consentido y que lo hizo 'con respeto'.