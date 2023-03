Nuevo lío en la Liga F por los brazaletes

Finetwork y Liga F acordaron llevar a cabo una serie de acciones durante los encuentros correspondientes a la Jornada 21 de la Finetwork Liga F Las árbitras no han dejado portar un brazalete especial a las jugadoras, según las primeras informaciones facilitadas por la Liga F, en el inicio de los dos primeros partidos de la jornada

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Finetwork y Liga F acordaron llevar a cabo una serie de acciones durante los encuentros correspondientes a la Jornada 21 de la Finetwork Liga F, que se disputan este fin de semana 11 y 12 de marzo, como muestra de homenaje en este día tan señalado. Sin embargo, las árbitras no han dejado portarlo, según las primeras informaciones facilitadas por la Liga F, en el inicio de los dos primeros partidos de la jornada: Alavés-Sporting de Huelva y Levante Las Planas-Sevilla.

La polémica está servida. Por su parte, la RFEF ya ha dado su versión. La organización federativa informó que desde la RFEF no se ha prohibido su uso y que hay que informar a los clubes que deben cumplir con el reglamento en relación a actos publicitarios. Por otro lado, tampoco se han posicionado en si es un brazalete legal o no. También han comunicado que se les informó a los clubes ayer viernes que no había inconveniente en el uso de dicho brazalete.

"De conformidad con el Reglamento General, la publicidad necesariamente deberá tener contenido comercial, sin que puedan ser objeto de incorporación en la indumentaria de juego cualesquiera marcas, signos distintivos, anagramas, emblemas y/o imágenes que supongan de hecho, o puedan suponer manifestaciones de tipo político o religioso o su utilización sea considerada contraria a los intereses de la RFEF o de la LPFF, como tampoco está permitido el uso de otros espacios de las equipaciones y complementos como el brazalete de capitán, para introducir cualquiera de ellos, sin que esté previa y expresamente autorizado por la LPFF y por la RFEF", se encuentra escrito en el reglamento de la RFEF.

Por lo que las jugadoras de ambos conjuntos, de los primeros encuentros de la jornada, portaron el brazalete durante el calentamiento previo y durante los actos celebrados en homenaje al Día Internacional de la Mujer, y fueron los entrenadores/as quienes lo portaron durante los partidos.