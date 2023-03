Corinne Diacre, destituida como seleccionadora de Francia tras las protestas de varias jugadoras

La drástica decisión se ha tomado después de un 'motín' con bastantes paralelismos con el asunto de 'las quince' y Jorge Vilda, seleccionador español, si bien la resolución desde el ente federativo francés ha sido muy diferente Diacre descartó ayer su dimisión y estaba convencida de dirigir a Francia en el Mundial

La Federación Francesa de Fútbol ha decidido destituir a la seleccionadora femenina, Corinne Diacre, según apuntan varios medios desde la capital gala.

La drástica decisión se ha tomado después de un 'motín' con bastantes paralelismos con el asunto de 'las quince' y Jorge Vilda, seleccionador español, si bien la resolución desde el ente federativo francés ha sido muy diferente.

La entrenadora Corinne Diacre (Croix, 1974) había reaccionado a la protesta encabezada por la capitana Wendie Renard asegurando que no dimitiría de su cargo.Renard, toda una leyenda del Olympique de Lyon y del combinado nacional, renunció hace unos días a vestir la camiseta del equipo de Francia, una medida que han secundado varias de las futbolistas más destacadas de 'Les Bleus'.

“A la vista del vergonzoso estallido mediático de los últimos días, deseo no obstante reafirmar públicamente que estoy plenamente decidida a llevar a cabo mi misión y, sobre todo, a dar honor a Francia en el próximo Mundial”, afirmó Diacre en un comunicado.

“Desde hace más de diez días, soy objeto de una campaña de desprestigio asombrosa por su violencia y su deshonestidad. Mis detractores no han dudado -sin preocuparse por la verdad- en atacar mi integridad personal y profesional, a cuatro meses de la Copa del Mundo. No permitiré que me afecte esta operación de desestabilización, que no tiene en cuenta mis logros deportivos y cuyo único objetivo es saldar una cuenta personal”, añadió.