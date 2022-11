Jonatan Giráldez: "Este Madrid es mejor que el del año pasado"

El técnico del FC Barcelona habló en rueda de prensa antes del primer clásico de la temporada "La clave es identificar bien en los primeros minutos lo que requiere el partido para no darles opciones"

Jonatan Giráldez habló para los medios en la rueda de prensa previa al primer clásico de la temporada entre Real Madrid y FC Barcelona que se disputará este domingo en el Di Stéfano (18.00h). El técnico tiene claro lo que tiene que hacer su equipo: "Tenemos que identificar bien en los primeros minutos lo que requiere el partido para no darles opciones".

El rival: un equipo mejor cada año

"Por como se está reforzando, el Real Madrid cada año es un equipo mejor que el anterior. Lo ha demostrado en la Liga, en la Champions... Tienen mejores jugadoras que la temporada pasada, será un gran partido".

"Con Caroline Weir han dado un salto cualitativo, es una futbolista con experiencia, que domina el último pase, el disparo desde fuera del área... Ha encajado muy bien por la incidencia que tiene en las ocasiones de peligro y en el gol. Con Kathellen también, en la línea defensiva. Estas dos jugadoras y las que ya estaban, que ya llevan juntas un par de años, lo harán más complicado. Vamos a trabajar para que no puedan lucir sus virtudes".

Las claves del partido

"Buscaremos darnos continuidad en nuestro juego, tenemos que tener la capacidad de adaptación durante los primeros minutos del partido en función de lo que haga el rival. En cada partido hemos tenido un plan diferente".

"Estamos preparadas para poder contrarrestar cualquier tipo de presión, tenemos que identificar muy bien lo que requiere el partido para no darles opciones y determinar cómo podemos atacar, es una de las claves".

"¿Más presión? No, al final es un partido de fútbol, de Liga, estamos en el inicio de la competición. No es una final, es un partido muy importante y sí que es verdad que si ganamos nos ponemos a cinco puntos... Pero más allá de esto no hay más repercusión".

Nombres propios

"La de Mariona es una baja muy importante que se suma a la de Hansen, que se lesionó en Suecia. No es una lesión de larga duración, pero sí que no podremos contar con ella en estas primeras semanas, dependerá de su evolución. Tenemos claro que no vamos a forzar a ninguna jugadora".

"Salma, Geyse y Oshoala son jugadoras que sí se pueden complementar. Por sus características pueden encajar perfectamente, dependiendo del tipo de partido. No voy a adelantar nada del once de mañana, pero sí que son compatibles".

"Habrá alguna jugadora del filial que estará convocada, que irá al partido con el 'B' y luego vendrá con nosotras, pero lo que no haremos es forzar las cargas".

Un mensaje a Gerard Piqué

"Piqué es una figura muy importante para la relevancia que ha tenido a nivel deportivo, de marca, personal, del escudo. Es un referente para todo el barcelonismo. Tenemos que darle las gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha sido".

"No podremos estar en el Camp Nou, pero sí le deseamos toda la suerte del mundo para lo que viene, no solo a nivel deportivo pero también personal".