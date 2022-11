Keira Walsh se somete al test de SPORT

Un adelanto de la entrevista a la nueva centrocampista del FC Barcelona, disponible este sábado en SPORT ¿Quién es su mejor amiga en el vestuario? ¿Y la mejor futbolista con la que ha jugado? Diez preguntas, diez respuestas cortas

Detrás de Keira Walsh (Rochdale, Manchester, 8 de abril de 1997), una de las mejores futbolistas de este año, se esconde una persona tímida de primeras pero de las más divertidas cuando se suelta. Y en el FC Barcelona está empezando a hacerlo: "Creo que estoy encajando bastante rápido".

Este sábado, en SPORT, podréis leer una entrevista exclusiva a la nueva centrocampista azulgrana, el traspaso más elevado de la historia del fútbol femenino. Aunque ella no piensa "mucho en esto".

De momento, os dejamos un avance: Keira Walsh se somete al test más personal de SPORT. ¿Quién es la mejor futbolista con la que ha jugado? ¿Quién es su mejor amiga en el vestuario? ¿Por qué le llama 'Anita' a Aitana? Diez preguntas, diez respuestas cortas.

El mejor recuerdo futbolístico: Ganar la Euro Un gol especial: No suelo marcar mucho, pero una vez anoté uno en la FA Cup que nos sirvió para ganar el título. La mejor jugadora a la que te has enfrentado: Aitana, Patri y Alexia. Y la mejor jugadora con la que has jugado: Aitana y Patri [ríe]. Tu ídolo de la infancia: David Silva. Tu canción favorita: Cualquiera de Drake. Un hobby: ¿Ir de compras cuenta como hobby? Tu lugar favorito de Barcelona: Me encanta la ciudad y descubrir cafeterías, así que quizás La Papa. Tu mejor amiga en el equipo: Ingrid [Engen] ¿Me puedes decir algo en catalán o en español?: Bon dia.

Y el Bonus Track, ¿por qué le llamas ‘Anita’ a Aitana?

[Ríe] Cuando volví con la selección después de mis primeros días aquí las compañeras de Inglaterra pensaban que este era su nombre. Me preguntaban “¿Qué tal Anita? ¿Cómo es?”, y me di cuenta que me hablaban de Aitana. Así que la llamo Anita y ella me responde, ya se ha quedado así.