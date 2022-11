Keira Walsh: "En el Barça tengo todo lo que quería"

La nueva centrocampista azulgrana habla para SPORT sobre su nueva etapa en Barcelona, la actualidad deportiva y algunos nombres propios "Crecí viendo los partidos del Barça de Pep Guardiola y me fijaba especialmente en Busquets"

Atreverse a salir de la zona de confort es una de las decisiones más arriesgadas a la par que valientes para una persona. También para una futbolista. Y esto lo sabe bien Keira Walsh (Rochdale, Inglaterra, 8 de abril de 1997).

Después de 25 años en Manchester y en el City -como aficionada desde niña y más tarde como jugadora- y tras proclamarse campeona de Europa con Inglaterra, la centrocampista británica decidió que era el momento de dar un salto en su carrera y fichó por el FC Barcelona. Se convirtió en el traspaso más caro de la historia del fútbol femenino, una etiqueta que no le pesa porque intenta "no pensar mucho en esto y disfrutar de lo que estoy viviendo".

Keira Walsh atiende a SPORT antes de su primer clásico como jugadora azulgrana para hablar sobre su nueva etapa en Barcelona, su adaptación, la actualidad deportiva y algunos nombres propios. Primero lo hace con una tímida sonrisa, pero con el paso de los minutos se va sintiendo más cómoda y se va soltando. Porque así es ella.

Pregunta: ¿Cómo estás?

Respuesta: Muy bien, la verdad. Todavía hace sol y calor en noviembre, algo a lo que no estoy acostumbrada, y esto me pone automáticamente de buen humor [ríe]. Además estoy en el Barça, no hay nada mejor que esto.

Ya llevas aquí casi dos meses. ¿Cómo va la adaptación?

Pues bastante bien. Obviamente todavía tengo algunas dificultades con el idioma, hago una clase a la semana y aún estoy aprendiendo. Pero tanto mis compañeras, como el staff, como el ambiente en el club es genial y en este sentido he encajado bastante rápido.

Imagino que dejar el City y Manchester, el club y la ciudad de tu vida, no fue fácil. ¿Por qué esta decisión?

Como dices, he crecido siendo aficionada del City, siempre he vivido en Manchester y mi familia vive allí, pero yo quería estar en un club que corresponda a mis ambiciones personales como ganar la Champions, ganar ligas, y también quería jugar con las mejores futbolistas del mundo. Todo esto que quería lo tengo aquí.

Quería estar en un club que correspondiera a mis ambiciones personales, como poder competir por la Champions

Tu deseo de jugar con el Barça fue clave para que se acabara produciendo el fichaje.

Es que no le puedes decir que no al Barça, es una oportunidad que tenía que aprovechar. El City lo respetó y por esto estoy aquí. Creo que era el siguiente paso que tenía que dar en mi carrera y que tomé la decisión correcta.

Te convertiste en el traspaso más elevado de la historia del fútbol femenino. ¿Sientes que se espera demasiado de ti?

Ni por parte de mis compañeras ni por parte del club siento ninguna presión. Y por mi parte, estoy jugando con las mejores del mundo, así que no pienso mucho en esto. Estoy aprendiendo español, estoy conociendo y adoptando la cultura catalana, y para mí esto es lo más importante.

¿Qué te pide Jonatan?

Las primeras semanas fueron simplemente para adaptarme y para ir entendiendo la manera de jugar del Barça. Creo que mucha gente no es consciente de lo agresivo que es este estilo de juego con la posesión y tardé un poco en acostumbrarme. Ahora quiere que sea un poco más agresiva, forzar alguna entrada [ríe], pero lo estoy disfrutando mucho y quiere que esté relajada y que disfrute con el equipo.

Tienes una conexión especial con el fútbol español y con el Barça desde niña. ¿Cómo surgió?

Mi padre siempre me hacía ver partidos de fútbol español. El Manchester no estaba en un buen momento entonces y me ponía partidos del Barça de Guardiola, de Busquets, y también vídeos en YouTube de cuando Pep era jugador. Tenemos familia que vive por aquí y cada vez que veníamos de vacaciones me iba a la pista y jugaba al mini-fútbol con los vecinos. El fútbol español ha tenido una gran influencia en mi carrera y por eso lo aprecio tanto y tenía tantas ganas de venir al Barça.

Dices que mirabas vídeos de Busquets, que juega en tu misma posición.

Yo creo que por esto mi padre me ponía siempre sus partidos. Todo el día me hablaba sobre su posición y sobre cómo entendía el juego. Me decía que me fijase en él y todavía lo hago [ríe].

"Mi padre me ponía partidos del Barça de Guardiola y me pedía que me fijase en Busquets"

Precisamente, has venido a un club donde la posición de pivote es seguramente la más importante para su estilo de juego. ¿Te han dado algún consejo Patri o Engen?

¡Sí! Las dos, por suerte, me han sido de gran ayuda. Sobre todo Ingrid, que habla muy bien el inglés y esto lo hace más fácil. Además somos muy amigas fuera del terreno de juego. Ambas son grandes jugadoras. Creo que a Patri no se le reconoce suficientemente lo buena que es, pienso que es de las mejores futbolistas del mundo y que quizás merece más respeto. Y de Ingrid creo que la manera cómo defiende el balón es admirable. Así que espero poder aprender de sus capacidades y mejorar las mías.

Lucy Bronze me dijo hace un mes en una entrevista que eras la jugadora perfecta para estar en el Barça. ¿Lo sientes así?

[Ríe] Sí, a pesar de que siempre he visto este tipo de fútbol pienso que todavía necesitaré un poco de tiempo para acabar de adaptarme y poder demostrar la mejor versión de mí misma. Pero disfruto de los entrenamientos cada día y siento que estoy mejorando con el equipo.

Cuando llegaste aquí ya conocías a Lucy. Luego te hiciste amiga de Engen, de Aitana. ¿Cómo es tu relación con el resto del vestuario?

Es muy buena, todas las chicas son muy amables. El cuerpo técnico también, me han ayudado mucho e incluso creo que hago demasiadas preguntas [ríe]. Es muy positivo saber que siempre van a estar cuando los necesitas.

¿Qué jugadora te ha sorprendido más?

Seguramente Aitana, porque en el campo es muy intensa y fuera es súper amable. Incluso en los entrenamientos me pregunta constantemente si necesito ayuda con algo. Somos muy amigas ahora y definitivamente me ha sorprendido por cómo es fuera del campo.

Sobre Aitana, me han contado que un día después de un partido querías pedirle la camiseta y tenías tanta vergüenza que le pediste a Lucy que lo hiciera. ¿Cómo fue?

[Ríe] Sí, ahora nos reímos juntas de eso. Le dije que tenía vergüenza, me dijo que lo sabía y que cómo no se lo había pedido. Supongo que la próxima vez me sentiré más cómoda [ríe]. Jugar con ella es mucho mejor que jugar contra ella, es una rival muy complicada. Cuando juego con ella siempre está disponible, siempre es una opción y es muy buena comunicándose dentro del campo, algo que para mí es muy importante. Ha sido una gran ayuda para mí.

"Jugar con Aitana es mucho mejor que jugar contra ella"

También compartes vestuario con Alexia, que acaba de ganar su segundo Balón de Oro. ¿Cómo de importante es tenerla en el equipo?

Creo que todas en el equipo la admiramos. Es un icono del fútbol femenino y puedes sentir su presencia siempre, aunque no esté en el campo. Siempre está en el vestuario, en la sala de los fisios, en el gimnasio. Es muy buena persona y muy agradable, y es importantísima para el equipo. Estoy deseando jugar con ella cuando vuelva.

En tres semanas vas a jugar en el Camp Nou. ¿Tienes ganas?

¡Muchas! Fui a ver un partido del masculino hace unas semanas y el ambiente fue increíble. Los fans son maravillosos y es algo que nunca he vivido a nivel de clubes. Así que estoy deseándolo, y que sea un partido de Champions lo hace todavía más especial.

Ya has podido jugar en el Johan Cruyff con los seguidores del Barça. ¿Qué me puedes decir de ellos?

Son geniales. Son unos apasionados y gente maravillosa, incluso cuando te los encuentras por la calle o por aquí, son muy amables. Les encanta el fútbol, que al final es lo que hacemos, así que es muy fácil llevarse bien con ellos. El apoyo que muestran al equipo, en los partidos o después de los entrenamientos, te hace sentir importante y eso demuestra por qué este club y su afición son tan especiales.

Quizás has vivido algo parecido con la selección. Viendo lo bien que la Federación Inglesa está tratando al fútbol femenino, ¿entiendes que tus compañeras españolas se quejen de la situación con su selección?

Por supuesto. Espero que mis compañeras puedan encontrar una solución, porque en el proceso merecen ser tratadas con respeto, no solo como profesionales sino también como personas. Es lo más importante. Todas ellas son grandes jugadoras y pienso que una vez tengan el respaldo y el apoyo necesario, no hay motivo para no pensar que puedan empezar a ganar títulos con la selección.

Volviendo al calendario, este fin de semana hay un partido importante contra el Real Madrid. Tu primer clásico como jugadora del Barça. ¿Cómo lo estás viviendo?

¡Pues estoy muy emocionada! Soy consciente de la rivalidad que hay, mis compañeras me lo han dejado claro. Ya lo sabía porque veía sus partidos, pero tengo muchas ganas de jugarlo. Obviamente lo más importante es que el equipo gane.

Te enfrentaste al Madrid en verano, en la fase previa de la Champions con el City. Es un equipo que ha mejorado mucho. ¿Será un partido complicado?

Sí, para nada creo que vaya a ser fácil. Tienen grandes jugadoras. Yo he jugado con Caroline Weir y es una futbolista increíble, sé lo que podemos esperar de ella y de lo que es capaz. No será fácil, pero estoy segura que vamos a salir con confianza y espero que sea un buen partido para los aficionados y que nos llevemos la victoria.

"El clásico no va a ser para nada un partido fácil"

Me hablabas de Weir. ¿Te sorprende lo bien que ha encajado en el Madrid?

Sinceramente, no. He jugado con ella bastantes años y es una futbolista increíble. Marca muchos goles y tiene la habilidad de tener un gran impacto en cualquier equipo. Es muy buena técnicamente y lo está haciendo genial.

¿Qué objetivos te has marcado para esta temporada?

Para mí, seguir adaptándome al equipo y obviamente competir por la Champions y todos los títulos. Es el objetivo de un club como el Barça y por eso vine aquí.

