La cruz de 2022 en el fútbol femenino: 63 lesiones de LCA

La liga española lidera la cifra con más lesiones de rodilla, con casi 20 casos Barça, PSG, Arsenal, Olympique de Lyon y Levante UD, los conjuntos más afectados

El año 2022 será recordado como el año de los récords del fútbol femenino, pero en la cruz se encuentran hasta 63 casos de la lesión más temida: la ruptura del ligamento cruzado anterior.

La rodilla de las mujeres es uno de los estudios más solicitados, ya que en los equipos profesionales se registra un número elevado de casos de lesión en la rodilla. Muchas afectan al menisco o al ligamento cruzado anterior.La liga española es la que ha sufrido más casos, llegando a la cifra de 19 lesiones del LCA.

En el Barça, Jana Fernández, Cata Coll y Alexia Putellas han pasado por este calvario durante 2022, mientras que Bruna Vilamala volvió el pasado mes de diciembre tras trece meses lesionada.

A estas jugadoras se le suman las dos guardametas del Levante UD, María Valenzuela y Andrea Paraluta, además de Lucía Gómez; Tere Morató y Rocío García del Villarreal; Aleksandra Zaremba y Gisela Robledo del UDG Tenerife; y Lucía Ramírez junto a Erica Sastre del Alhama El Pozo.

Estos clubes son los que han sufrido más de un caso, pero Bárbara Latorre (Atlético de Madrid), Stephannie Blanco (Sporting de Huelva), Paula Guerrero (Valencia CFF), Yung Ju Lee (Madrid CFF), Sophe Istillart (Athletic Club), Nazareth Martin (Sevilla) y Rebecca Elloh (Alavés) también han lidiado con esta lesión.

Solo el Real Madrid, Betis, Real Sociedad y Levante Las Planas se libraron de perder a una de sus jugadoras por, como mínimo, nueve meses.

La segunda liga más afectada resultó ser la inglesa, la Barclays Women's Super League. El Arsenal fue el club más perjudicado con las lesiones de Beth Mead, Vivianne Miedema y Teyah Goldie.

Completan la lista de 13 jugadoras del Manchester United, Tottenham, Reading, Aston Villa Remi Allen, Chelsea y el West Ham United.

