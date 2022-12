Vivianne Miedema, una víctima más de la ruptura del LCA

La jugadora del Arsenal se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla durante el encuentro de Champions ante el Lyon Miedema se une a la plaga de lesiones de LCA, la segunda del Arsenal en el periodo de un mes

Vivianne Miedema sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior. La lesión se produció durante el duelo de la fase de grupos de Champions ante el Olympique de Lyon en el Emirates Stadium.

En el primer minuto de la segunda parte, cuando el Arsenal se disponía a remontar el partido ante el gol en propia que les había puesto por debajo en el marcador durante el añadido de la primera parte, Vivianne Miedema apoyó su cuerpo en una rodilla, y cayó al suelo.

Los vídeos de la jugada ya dañaban los ojos y se pronosticaba lo peor, ya que el pie de la delantera del Arsenal se quedaba apoyado en el césped mientras la rodilla y el cuerpo giraban.

La neerlandesa no pudo seguir disputando el encuentro, y abandonó el terreno de juego tendida en la camilla entre lágrimas. "Es uno de esos momentos donde inmediatamente lo sabes".

We're with you every step of the way, @VivianneMiedema ❤️

Días después del partido, la jugadora se ha sometido a un conjunto de pruebas médicas que han confirmado la ruptura de su ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Es una baja sensible para las gunners, que en pocas semanas han perdido a dos de sus jugadoras más decisivas en ataque y no podrán disputar los cuartos de final a los que ya se han clasificado. También se perderán el Mundial del próximo verano en Australia y Nueva Zelanda, y les esperan meses de gimnasio y rehabilitación para recuperarse.

Gutted to share I’ve ruptured my ACL.



PS. I can’t wait to boss around @bmeado9 this time, at least we’ve still got two decent ACL’s between us 🩼😅 pic.twitter.com/E52GAQP1GI