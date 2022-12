¡Alexia Putellas vuelve a pisar el césped!

Después de casi seis meses lesionada, la centrocampista ha empezado a correr sobre el verde Alexia Putellas sigue su proceso de recuperación de la ruptura de LCA cada vez más cerca de sus compañeras

Tras seis meses lidiando con la peor lesión que puede sufrir una futbolista, Alexia Putellas ya vuelve a pisar el césped. Este viernes ha empezado a hacer carrera contínua durante el último entrenamiento del año.

Alexia Putellas estuvo de vacaciones en un destino exótico, donde no perdió el tiempo y siguió entrenando para volver a jugar cuanto antes posible. "Voy un poco tarde pero… Merry Christmas to everybody. Estaba desconectando y entrenando un poco", publicó junto a un vídeo ejercitándose en el gimnasio.

Voy un poco tarde pero… Merry Christmas to everybody 🎄🎁

Estaba desconectando y entrenando un poco 💪🤓❤️https://t.co/nZadC83XMr — Alexia Putellas (@alexiaputellas) 26 de diciembre de 2022

El pasado 28 de diciembre el Barça volvía a los entrenamientos presenciales voluntarios que pondrían fin al año 2022. A estas sesiones han asistido mayoría de jugadoras del primer equipo, pero también una gran representación del filial.

En estas últimas sesiones, Alexia Putellas ha podido hacer carrera continua en el césped siguiendo su proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió a principios de julio, poco antes de la Eurocopa.

Tal y como estaba previsto, la capitana azulgrana cumple los plazos que se estimaron en cuanto sufrió la lesión y llegaría a tiempo de disputar minutos esta temporada. La próxima sesión de entrenamiento no será hasta el martes 3 de enero, ya con el equipo al completo.