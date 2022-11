Bruna Vilamala: "Voy a disfrutar del Camp Nou como una niña"

La canterana del Barça atiende a SPORT tras su vuelta a los terrenos de juego y antes del duelo de Champions ante el Bayern "Me planteé dejarlo, aunque fueron pensamientos esporádicos; me ayudó saber que no estaba sola"

Ha vivido la cara más dulce y la más amarga del deporte, ha ganado una Champions y ha sufrido dos roturas de cruzados. Trece meses después, Bruna Vilamala (Borgonyà, 4 de junio de 2022) volvió a sentirse futbolista y pudo disputar sus primeros veinte minutos tras una larga lesión. Una lesión que cambia a las jugadoras.

La canterana del FC Barcelona ha aprendido a aprovechar el presente y no deja escapar ninguna oportunidad. Valora más todo lo bueno que le ha pasado, que no es poco, y lo que le ha costado llegar a la élite.

Con la madurez, naturalidad y, por qué no decirlo, un discurso que augura un futuro como entrenadora, la delantera azulgrana atiende a SPORT antes del gran duelo de Champions ante el Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou.

Pregunta: ¿Estás mejor ya o sigues en una nube?

Respuesta: Tengo más resaca emocional de la que esperaba. Cuando acabó el partido ante el Alavés no sabía ni cómo estaba, sentía muchas emociones, no reaccionaba, y sigo un poco así. Todavía lo estoy asimilando. Disfruté mucho viendo después todas las fotos y vídeos.

Te adelantaron el alta. ¿Esperabas jugar?

Me habían marcado el día del Bayern para la vuelta, pero consideraron que era mejor que entrase en un partido de menor impacto. Sabía que si iba bien podría tener unos minutos y confiaba en mis compañeras, así que no me sorprendió.

Cuando pisas el césped, ¿qué te pasa por la cabeza?

Jona [Giráldez] nos dijo que haríamos primero el cambio de Geyse y luego el mío, para poder vivir mi momento. Entonces solo quería que Pina llegase ya para entrar. Me fui al córner, tenía muchas ganas de sacarlo y me tuve que esperar cinco minutos que se me hicieron eternos. Entonces me pasaron tantas cosas por la cabeza que no sabría decir una.

De un día para otro pasas de estar en los focos por tu buen momento a la cara más oscura del fútbol que es la soledad de una jugadora por una grave lesión. ¿Cómo se gestiona?

El hecho de haber pasado por esto ya en su momento me ayudó. Aunque no es lo mismo que te pase con un primer equipo que con el filial. Pero la clave es asumir el rol que tienes en ese momento. Pienso que es más fácil afrontar una lesión larga, que yo sabía ya desde el principio que no iba a llegar a nada, que lesionarse dos semanas antes de jugar en el Camp Nou, que piensas que vas a tener la oportunidad.

¿En quién te has apoyado?

En los míos, en gente de fuera. Sin todos ellos no sé si lo hubiese podido superar. Incluso me planteé dejarlo, aunque fueron pensamientos esporádicos. Me ayudó mucho saber que no estaba sola, ayer quedó demostrado que todo el equipo ha estado conmigo durante todo el proceso. Mis compañeras, aunque juegue con ellas, siguen siendo mis referentes. Y saber que Mariona, Alexia, Patri y todas ellas me acompañaban me hizo sentir fuerte.

Estudias psicología. ¿Qué importancia tiene para ti el aspecto mental en el fútbol?

Mucha. Desde el momento en el que me pusieron un tutor en las categorías inferiores, que tiene este rol de acompañamiento, decidí estudiar psicología. A mí me ayudó mucho sobre todo cuando empecé a entrar en convocatorias de las selecciones catalana y española, porque sentía mucha presión, perdía clases… Me interesó mucho su papel. Sabía que quería enfocar mis estudios al deporte, he vivido la parte más negativa del fútbol, por las lesiones, y la más positiva, que es ganar una Champions. Puedo aprovechar mi experiencia para ayudar a otros.

¿Cómo es la nueva Bruna después de estos trece meses?

Es una Bruna que disfruta del momento, que algo que pueda hacer hoy no lo dejará para mañana. Que valora mucho lo que cuesta llegar aquí, porque cuando entras en rutina es algo que a veces se olvida. Ya hice un cambio de mentalidad la otra vez que me lesionó y ahora ha sido un pequeño recordatorio.

¿Cuál es tu rutina ahora?

Me levanto, vengo a desayunar aquí, a La Masia, tengo vídeo y fisio, entrenamos, como también en La Masia, voy a la universidad por la tarde, a estudiar psicología, y cuando llego a casa, ya cansada, me voy a dormir.

Bruna Vilamala, entrevistada por SPORT | Valentí Enrich

En otros equipos ha habido varias lesiones de cruzados este año y algunas jugadoras que se rompieron mucho más tarde que tú volvieron antes. Son protocolos diferentes, pero has sentido frustración en algún momento?

Sabía de sus lesiones pero no controlaba sus tempos. A mí me dijeron desde el principio que eran doce meses y me marqué en el calendario el día que los cumplía. Nunca he tenido prisa, confiaba ciegamente en los profesionales. Estaba en el mejor sitio, con los mejores recursos, para recuperarme. He estado trece meses para evitar una recaída, para estar bien mentalmente y no tener miedo. Ayer en ningún momento me acordé de la rodilla.

En el Barça fuiste la primera de las cuatro jugadoras con la misma lesión. ¿Cómo ha sido compartirlo con Jana, Cata y Alexia?

Fue muy duro cuando se lesionaron ellas. Cuando me dijeron que Jana, sabiendo lo que significa ella para mí, se había roto los cruzados me destrozaron. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. Fui a verla al hospital y entonces me dicen que Cata también. Y cuando se rompió Alexia no me lo creía. No fui consciente de ello hasta que la vi. Y todavía me cuesta estar en el campo y no verla.

Habéis estado muy unidas.

Dentro de todo lo malo, lo más positivo es que hemos hecho grupo para pasarlo juntas. Es una lesión que te hace sentir muchas cosas. Soledad, culpabilidad, egoísmo… Y compartirlo con ellas te hacía ver que es totalmente normal sentirse así.

¿Cómo de importante ha sido para vosotras haber estado en los desplazamientos de los grandes partidos?

Para el equipo es clave nuestro apoyo, el partido ante el Madrid es uno de los mejores ejemplos. El grupo estaba súper unido, no viajaron Mariona y Caro [Hansen] porque por su tipo de lesión, en el isquio, era perjudicial viajar. Somos un vestuario muy unido. Y para nosotras también fue importante porque es algo que, en viajes especiales, te permite entrar en dinámica y vivir una concentración.

Este verano ha habido movimientos en el equipo.

Hace ya unos años que tenemos la suerte de fichar a jugadoras que son muy positivas para el equipo. Todas tienen unas ganas inmensas de venir, aprender el idioma y sumar al equipo. Tenemos un objetivo común y las que vienen de fuera vienen muy mentalizadas con ello, y es algo que ayuda que entren de la mejor manera.

¿Cómo es tu relación con ellas? ¿Llevas bien el inglés?

Lucy [Bronze] entiende bastante bien el español, Geyse también. Keira [Walsh] no mucho y a nosotras nos cuesta entenderla porque tiene un acento muy cerrado [ríe], pero está aprendiendo y ya sabe algunas palabras. A Salma ya la conocía de la selección y nos llevábamos muy bien. Todas ellas se han adaptado y en nada estarán hablando en español, porque tanto Ingrid [Engen] como Frido [Rolfö] lo hablan perfectamente.

¿Alguna de ellas te ha sorprendido más que las otras?

Keira, en el campo. Pienso que es la jugadora que mejor se ha adaptado a nuestro estilo, y esto que es muy complicado venir al Barça en una posición de pivote. De hecho, la primera posesión que hizo en su primer partido ya dijimos “esta chica ya está adaptada”. Y Lucy… sabía que era un personaje, pero no pensaba que tanto [ríe]. Suma muchísimo al equipo, porque aunque la acabes de conocer ya te está haciendo bromas constantemente.

El año pasado viviste los dos récords del Camp Nou desde la grada.

Lo disfruté como una niña pequeña. Vimos que no era el Johan, que la gente estaba pendiente de muchas cosas y que podíamos hacer un poco de ‘hooligans’. Animamos como nadie. Evidentemente, queríamos jugar.

Este jueves quizás puedes hacerlo. ¿Cómo te sientes?

No sé si jugaré o no. Es un partido complicado, soy consciente de que salgo de una lesión y que el ritmo del partido será alto. Dependerá de las circunstancias, pero me hace mucha ilusión. Si salgo, voy a disfrutarlo como una niña. Animo a toda la gente que venga, que nos hagan vivir otra noche como las del año pasado, porque lo vamos a recordar siempre.

Os visita un gran equipo como el Bayern. ¿Qué esperas del partido?

Es un partido de fase de grupos que podría ser de cuartos de final o de semifinales. Tenemos bajas sensibles pero hemos demostrado varias veces esta temporada que da igual quién esté en el campo, porque el equipo muestra la misma dinámica y la misma idea. Estamos preparadas. Juegue quien juegue dará su máximo, y todas tenemos claro que lo importante no solo es lo que hacemos sino cómo lo hacemos.

Para terminar, ¿qué objetivos te marcas con tu vuelta?

A corto plazo, disfrutar de lo que viene, porque ayer fue todo muy rápido e intenso. Quiero adaptarme a la dinámica del equipo y a largo plazo poder sumar el máximo número de minutos que pueda y aportar lo mejor de mí. A nivel grupal, por supuesto, ganar todos los títulos.