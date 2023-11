De vuelta con Rock 'n' Roll

Tras el parón internacional, el FC Barcelona retoma la competición y se mide al Sevilla con la camiseta de los Rolling Stones El Johan se vestirá de gala para homenajear a Aitana y su Balón de Oro

Se acabó la espera y por fin vuelve el Barça a la competición. Tras un parón internacional que se ha hecho largo, el conjunto azulgrana retoma este domingo su andadura en la Liga F y se mide al Sevilla (16.00h, DAZN) en un Johan Cruyff que se vestirá de gala para estrenar la camiseta de los Rolling Stones y recibir a Aitana Bonmatí y su Balón de Oro. Habrá ‘show’ en Sant Joan Despí, con juegos y concursos para que los aficionados puedan ganar ‘merchandising’ de los Stones, un DJ durante la previa del partido y el descanso, y un homenaje al Balón de Oro.

No ha empezado con buen pie el curso el Sevilla. Solo ha sumado seis puntos en seis partidos, con una victoria ante el Levante Las Planas -una de las revelaciones de la temporada- y otra con el Tenerife, que jugó con diez prácticamente todo el partido. El resto, todo derrotas.

UN RIVAL ENGAÑOSO

Y es que no está logrando Cristian Toro sacar partido del potencial de su plantilla, como ya le sucedió a principios del curso pasado y durante unos meses, a pesar de que cuenta en sus filas con jugadoras internacionales y diferenciales como Cristina Martín-Prieto, Inma Gabarro o Toni Payne, además de la ex azulgrana Gemma Gili y de Maria Pérez, que juega cedida este curso al conjunto hispalense. La centrocampista empezó la temporada siendo titular, pero no ha contado con minutos desde el 7 de octubre, que disputó nueve contra el Atlético de Madrid.

Sin embargo, no será fácil, porque el conjunto azulgrana cedió sus primeros puntos en Liga la temporada pasada precisamente en Sevilla, con un empate (1-1, con gol de Crnogorcevic) que acababa con una racha histórica de victorias en la competición doméstica.

EQUILIBRAR CARGAS

El mayor reto para el Barça, más allá de ganar porque el Madrid hizo lo propio contra el Eibar, con un único tanto de Signe Bruun, será el de recuperar las buenas sensaciones de antes del parón haciendo equilibrios en la plantilla, pues hay varias jugadoras que lo han jugado todo estos días.

“Cuando vuelven de la selección, las dinámicas de trabajo son diferentes, tenemos que valorar muchos factores. Hemos hecho buenos entrenamientos para equilibrar las cargas de trabajo”, explicaba Jonatan Giráldez para los medios del club en la previa del encuentro. “Tenemos que prepararnos bien porque ahora viene un tramo de competición importante, jugaremos seis partidos hasta el próximo parón y tenemos que ofrecer nuestra mejor versión”.

REGRESOS Y DUDAS

A falta de conocer la convocatoria, que será pública a lo largo de la mañana, se espera que las principales novedades sean los regresos de Caroline Graham Hansen e Irene Paredes después de sus lesiones. La central vasca estaba a punto para jugar con España en Suiza -el que hubiese sido su partido centenario con la selección- y no lo hizo por un error de la Federación en la convocatoria, como desveló ‘Relevo’.

Por contra, Fridolina Rolfö y Jana Fernàndez siguen siendo baja y Bruna Vilamala puede unirse a ellas, también a falta de comunicado médico. Acudió a la llamada de la selección sub-23, no disputó el primer partido por molestias y tampoco jugó el segundo, porque seguía tocada. Sea como sea, Giráldez cuenta con efectivos suficientes de primer nivel y todo apunta a que hará rotaciones, para dar algo de descanso a las jugadoras que han tenido más minutos durante el parón.