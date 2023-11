Aitana: "Messi fue súper cercano y Gündogan, muy buena gente"

La ganadora del Balón de Oro explica cómo vivió la gala en París, entre "la crème de la crème" "Laporta me dijo que estaba muy orgulloso, tiene un cariño especial a la gente de la casa"

Era la primera vez de Aitana Bonmatí en una gran gala del fútbol mundial. En el Châtelet de París se encontraban los mejores y las mejores futbolistas del mundo -aunque faltaba alguno y alguna-, tanto de esta pasada temporada como otros que son leyenda como David Beckham o el mismo Didier Drogba. Y ella, que en el campo es puro descaro y carácter, es en realidad una persona tímida e introvertida. Pero vivió uno de los mejores momentos de su vida, que recuerda hoy en SPORT.

"Estás ahí con la 'crème de la crème' del fútbol y te sientes incluso un poco fuera de lugar", cuenta entre risas. Hasta que le recuerdas que es ella la que ha ganado un Balón de Oro y que ya forma parte de esa élite de la que habla. "Es verdad...".

"Recoger el premio con Messi para mí fue algo único". Y explica, mientras le hacemos entrega de la portada de SPORT del martes, la intrahistoria de la broma que se atrevió a soltarle mientras se hacían una foto conjunta. "Sí, sí. Le dije que enhorabuena por su primer Balón de Oro y se rió. Es súper cercano, también estuvimos hablando antes de la gala, de salir al escenario, porque estaba detrás mío, y muy bien. Yo salí con Gündogan que, por cierto, también es muy buena gente".

El regalo de SPORT que emocionó a Aitana tras recibir el Balón de Oro | Marta Fernández

El orgullo de Laporta

En su discurso, Aitana quiso dedicarle el premio al Barça y a su presidente, Joan Laporta, "por haber creído en nosotras antes que nadie". El máximo mandatario azulgrana se emocionó y hasta dejó caer alguna lágrima. "Él siente mucho los colores, el club... Nos aprecia mucho, a los jugadores y jugadoras de la casa nos tiene un cariño especial. Me dijo que sentía mucho orgullo por mí".

Y el gran éxito del Barça

La Masia fue una de las grandes protagonistas de la noche, también. Aitana y Messi, dos futbolistas formados en la cantera del Barça, se coronaban como los mejores del Mundo. "Es un club referente mundial por alguna cosa, esto dice mucho del Barça. Para mí llevar este escudo a lo más alto es un orgullo y un privilegio. Llevo doce años en la casa, llegué con 13 y ahora tengo 25. Todo ha pasado muy rápido, hemos vivido muchas cosas, hemos ganado muchos títulos, he crecido, me he consolidado... Y es un honor que se me reconozca como una jugadora que se ha formado aquí y que ha crecido junto al club".

Tres de las cuatro mejores en la clasificación fueron azulgranas. Aitana (1ª), Salma (3ª) y Rolfö (4ª), además de Patri Guijarro (8ª), Mapi León (16ª) y Oshoala (20ª). "El Barça ha sido un club pionero y ahora es una referencia mundial. Apostaron por nosotras y nosotras hemos respondido. Hemos luchado por este escudo como nadie y vamos a seguir haciéndolo".