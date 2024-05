Los mejores 10 agentes libres de la Euroliga

La Euroliga echó el telón hace unos días con la disputa de la Final Four, que acabó con la victoria de Panathinaikos sobre el Real Madrid por 80-95 favorable a los griegos.

Con todo el 'pescado vendido', y con las ligas domésticas afrontando sus últimas eliminatorias por el título, el mercado de fichajes se empieza a mover, y este verano, cuenta con nombres de auténtico nivel que anticipan un sinfín de operaciones, con muchos jugadores que terminan contrato. Estos son algunos de los más destacados.

Mario Hezonja

A sus 29 años, 'Super Mario' se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera. En plena madurez, Hezonja no pudo revalidar el título de Euroliga tras caer en la final ante Panathinaikos, el equipo que más ha sonado como posible destinación de cara a la próxima campaña. No es algo definitivo, ya que, por las últimas palabras del propio jugador, no sería nada descabellado que acabe renovando por el club blanco. Y por su parte, el Barça, al acecho para tratar de conseguir su regreso, en lo que sería uno de los grandes bombazos del mercado.

Hezonja puede jugar en las posiciones de 3 y 4, con un amplio repertorio ofensivo, tanto acabando con potencia en el aro, como con una amenaza exterior que le hace tremendamente impredecible. Tiene buena capacidad atlética, mentalidad ganadora, y sin miedo a asumir galones en los momentos decisivos de partido. Su defensa, el gran aspecto a mejorar.

Sus números de la temporada en Euroliga