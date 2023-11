Polémica en la Champions femenina: penalti decisivo a favor del Madrid... ¡fuera del área!

La colegiada Frida Klarlund ha señalado una pena máxima inexistente en el minuto 79 del compromiso disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano Jessie Fleming ha derribado a Athenea del Castillo fuera del área y Olga Carmona no ha perdonado desde los once metros

El Real Madrid ha salvado un empate contra el Chelsea en la jornada inaugural de la fase de grupos de la Women's Champions League gracias a una decisión muy polémica de la colegiada Frida Klarlund. La árbitra del encuentro ha señalado un penalti inexistente en el minuto 79 del compromiso disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano cuando el electrónico mostraba un resultado favorable al conjunto londinense (1-2).

La colegiada ha señalado el punto de penalti en una acción en la que Jessie Fleming ha derribado a Athenea del Castillo fuera del área. La repetición muestra claramente que el último contacto entre la centrocampista 'blue' y la atacante merengue se produce fuera del área. Las imágenes hablan por sí solas. Olga Carmona no ha perdonado desde los once metros y, con un doblete en su cuenta particular, ha igualado el partido.

👉🏻 Así fue la acción del penalti sobre Athenea del Castillo ¿Qué os parece? pic.twitter.com/YEA7WYL8XN — DAZN España (@DAZN_ES) 15 de noviembre de 2023

El marcador no se ha movido más, aunque en el último suspiro el Chelsea ha marcado un tanto que ha sido anulado por fuera de juego. Aunque la autora de la diana (Niamh Charles) estaba en posición reglamentaria, Sam Kerr sí que estaba más avanzada en el momento del centro y ha interferido en una adversaria. Esta decisión arbitral sí que ha sido acertada.