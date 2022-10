Salma Paralluelo, con el alta médica, principal novedad de la convocatoria del Barça ante el Rosengard

La futbolista azulgrana, que aún no ha debutado con el Barça, podrá tener sus primeros minutos esta semana El jueves se disputa la segunda jornada de la fase de grupos de Champions, donde el Barça viaja a Suecia para enfrentarse al Rosengard

Salma Paralluelo, que llevaba un mes con molestias en el muslo derecho, ha recibido el alta médica. La aragonesa aún no ha debutado con el Barça, y podría disputar sus primeros minutos esta semana, cuando el conjunto de Jonatan Giráldez se medirá al Rosengard en la segunda jornada de la fase de grupos en la Champions League.

Salma es la principal novedad en la convocatoria para el partido de este próximo jueves en Suecia a las 18.45h. También entran Txell Font, la portera del filial; y María Pérez.

Tras la victoria ante el Benfica el pasado miércoles y el apretado calendario que le espera al conjunto catalán, Jonatan Giráldez podría hacer rotaciones para dar descanso a las jugadoras con más minutos en sus piernas.

Salma Paralluelo, de tan solo 18 años, se incorporó al Barça en julio de 2022, y debido a las lesiones todavía no ha podido debutar con la camiseta azulgrana. El pasado sábado 24 de septiembre, Salma Paralluelo apareció en la lista del Barcelona, parecía que podría estrenarse con el conjunto de Jonatan Giráldez frente su ex equipo, el Villarreal, pero no pudo ser debido a que seguía con las molestias en el muslo.

Salma sale de un cúmulo de lesiones musculares, las que también le impidieron acabar fuera de la convocatoria para la Eurocopa. Una lesión que también le permitió dar un tiempo de margen para disputar el mundial sub-20 con la selección española, título que consiguieron ganar.