El parte médico de Salma Paralluelo que le impedirá acudir a la selección

La delantera aragonesa tiene unas molestias en el muslo derecho que le impide disputar el partido de este sábado ni acudir a la selección La futbolista de 18 años todavía no podido debutar con la camiseta azulgrana, desde que se incorporó al club en julio de 2022

El FC Barcelona Femenino ha publicado en sus redes sociales la convocatoria del partido contra el Madrid CFF, y en ella no se encuentra Salma Paralluelo. El comunicado médico de la delantera aragonesa notifica que tiene unas molestias en el muslo derecho que le impide disputar el clásico. Se desconoce el tiempo que la jugadora estará de baja, y su evolución marcará la disponibilidad en el terreno de juego.

La futbolista de 18 años se incorporó al Barça en julio de 2022, y debido a las lesiones todavía no ha podido debutar con la camiseta azulgrana. El pasado sábado 24 de septiembre, Salma Paralluelo apareció en la lista del Barcelona, parecía que podría estrenarse con el conjunto de Jonatan Giráldez frente su ex equipo, el Villarreal, pero no pudo ser debido a que seguía con las molestias en el muslo.

❗ COMUNICAT MÈDIC@sandra_panos1 té un esquinç al turmell esquerre@SalmaParalluelo té molèsties a la cuixa dreta



Són baixa contra el Madrid CFF i queden pendents d'evolució pic.twitter.com/feMewL0MZN — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 30, 2022

La jugadora ha sido convocada con la Selección en la lista de Jorge Vilda, tras la renuncia de 15 jugadoras. Debido a la lesión, la atacante de Zaragoza no podrá disputar el próximo partido contra Suecia el viernes 7 de octubre.

El comunicado médico también ha notificado que Sandra Paños será baja frente el club madrileño. La guardameta sufre un esguince en el tobillo izquierdo, y también queda pendiente de evolución.

El próximo enfrentamiento del FC Barcelona es contra el Madrid Club de Fútbol Femenino en la cuarta jornada de la Liga F 2022/23. Ambos se medirán en el Johan Cruyff este sábado 1 de octubre a partir de las 18:15 horas. La ausencia de Salma Paralluelo se suma a las otras bajas que cuenta el club azulgrana: Jana Fernández, Cata Coll, Sandra Paños, Bruna Vilamala, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Emma Ramírez.