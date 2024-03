A tus pies, Caro

Suena en mi cabeza un "allá va con el balón en los pies y ninguna la podrá detener" cada vez que recoge el cuero. Una letra mítica de Oliver y Benji adaptada a nuestros tiempos, también de ellas. Es Caroline Graham Hansen y hace lo que quiere con el esférico. En el Alfredo Di Stéfano jugó como en el patio de su casa y decidió, con gol, asistencia y 'MVP', el decimocuarto clásico para el FC Barcelona.

Olga Carmona soñará con ella, más bien tendrá pesadillas, durante días o semanas. Porque no pudo pararla. La sentó en dos ocasiones y se fue de ella una y otra vez. Dueña y señora de la banda derecha, además, mostró una gran conexión con Ona Batlle, además de con Aitana.

Participó la noruega en los tres goles de las azulgranas ante el Real Madrid, una victoria que valió para dejar la Liga prácticamente vista para sentencia. Inició la jugada del tanto de Rolfö. Mandó un balón al espacio para Ona Batlle y esta se lo puso en bandeja para que anotase a la sueca.

Tras el descanso y con solo un gol de ventaja en el electrónico, decidió el Clásico. La extremo recibió un pase exquisito de Walsh, hizo un roto a Olga, levantó la cabeza para ver que entraba Aitana y se lo dio. Y luego ella sola se cocinó el suyo, el tercero y definitvo.

Contundente

"Ellas siempre hablan antes del partido y luego siempre terminamos ganando". Una pullita de Graham a todos los que dicen "estamos más cerca, estamos más cerca, pero seguimos ganando nosotras. Vamos a intentar que se quede así". Y añadió: "Es un Clásico y siempre tiene que picar perderlo. Tiene que haber siempre algo extra para ganar estos partidos, así que nosotras muy bien por el hecho de irnos a casa con otra victoria"

Siempre con el equipo en mente, no quiere ni escuchar hablar ni del Balón de Oro ni de ningún otro premio individual, a pesar de que sus números son de otro planeta -26 tantos y 25 asistencias esta temporada, siendo la máxima goleadora del Barça y pichichi de la Liga F-. "Quiero ganar la Champions, la Liga y la Copa. Si no lo hacemos, todos estos goles no sirven de nada", dijo para DAZN. A tus pies, Caro.