Giráldez abre la puerta de regreso al Barça

Tras firmar la enésima exhibición ante el Real Madrid (0-3), Jonatan Giráldez dejó la puerta abierta a un futuro regreso al Barça cuando se le interrogó sobre cómo había vivido el que fue su último clásico antes de iniciar su nueva aventura al frente del Washington Spirit de la Liga de Estados Unidos.

“Lo he vivido como los demás. Cuando preparo la semana no estoy pensando en si es el último. Jugar contra el Real Madrid siempre es especial, en todos los partidos ha sido con victoria y eso me pone muy feliz”, resumió el vigués antes de recordar que aún tiene mucha carrera por delante: “No me gusta ponerme en el lado sentimental. Todavía soy un entrenador muy joven, no me gusta hablar de despedidas porque nunca se sabe”

El aún entrenador del Barça analizó el abismo futbolístico que aún hay con el Real Madrid: “El Barça lleva muchos años trabajando en una dirección, desde abajo, cantera, el filial lo tenemos líder también. Que el clásico sea más equilibrado no depende de mí, yo lo que hago es trabajar y lo que hagan el resto de equipos no me incumbe”. Eso sí, se felicitó por haber dejado la Liga sentenciada: “Teníamos el reto de acabar a doce puntos y lo hemos logrado”.