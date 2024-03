Aitana: "Cuando defiendes este escudo, un Clásico te remueve por dentro"

Aitana Bonmatí ha vivido decenas de Clásicos como culé desde la cuna que es y, desde hace cuatro temporadas, cuando el Real Madrid creó la sección femenina de fútbol, lo ha hecho también como jugadora, con pleno de victorias para las azulgranas, once de once.

Este domingo disputará el último partido contra el Real Madrid de la temporada, en Valdebebas. Un partido que vale más de tres puntos porque si el Barça gana, se pondrá con doce de ventaja y sería el golpe definitivo para empezar a encargar el título.

"Este sentimiento en los Clásicos es algo innato y cultural", explicaba la Balón de Oro en un 'Media Day' previo al duelo del domingo. "He vivido muchos Clásicos desde pequeña, en el sofá, en el campo, los he sentido mucho. Y una vez he tenido la oportunidad de jugarlos, los sigo sintiendo. Lo vivo de una manera única. Cada una sabe como lo siente o cómo lo vive, pero es obvio que cuando defiendes este escudo, hay algo que te remueve por dentro en estos partidos".

Partido a partido

Competitiva, ambiciosa y perfeccionista como pocas, Aitana prepara el partido ante el Real Madrid con la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el horizonte. "No está sentenciada, pero yo soy de pensar en el partido a partido. No sirve de nada ahora pensar en el Brann. Este Clásico es suficientemente importante y tiene esa motivación como para ponerme a pensar en el jueves que viene".

Se encuentra "muy bien", "llevo mucho tiempo sin parar, pero me siento con confianza, estoy en un buen momento, igual de bien que siempre, todo es positivo". Y sabe que ahora viene "el tramo más importante de la temporada, el que más ilusión me hace. Nos lo jugamos todo y es el momento de dar lo mejor de cada una de nosotras y ponerlo al servicio del equipo".