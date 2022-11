Patri Guijarro: "Es algo más que una victoria"

La centrocampista del Barça destacó la unión del equipo tras el triunfo ante el Real Madrid "Juegue quien juegue la identidad no se pierde", señaló la balear, autora del segundo tanto azulgrana

"No sólo ha sido una victoria, ha sido algo más", reconoció Patri Guijarro tras golear al Real Madrid en el Alfredo di Stéfano (0-4). "Además, es cómo lo hemos hecho. En la primera parte no les hemos concedido nada. Después, en la segunda, como ya no tenían nada que perder se han ido hacia arriba y han llegado más, pero nosotras hemos tenido ocasiones muy claras. Podría haber sido un resultado mucho más abultado. Nos vamos a casa muy contentas", resumió la autora del segundo tanto del Barça en la capital.

La centrocampista también quiso hacer hincapié en la unión del grupo. "Es una gozada tener un equipo como el nuestro. Juegue quien juegue la identidad no se pierde. Hemos llevado muy bien el plan de partido. Sabíamos lo que teníamos que hacer y lo hemos llevado a cabo. En los primeros minutos nos ha costado tener el balón con calma, pero aún así llegábamos. Después, en cuanto hemos cogido el balón, que es lo que nos gusta, hemos disfrutado", admitió Guijarro.

Ahora, el objetivo es seguir sumando. Y siempre de tres en tres. Tanto en la liga como en la Champions. "Hay que seguir en esta línea", subrayó Patri, que quiere mucho más. Lo mejor está por llegar.