Patri Guijarro, protagonista del Sports Tomorrow Congress

Patri Guijarro participó en la primera jornada del Sports Tomorrow Congress que se celebra esta semana en Barcelona en el marco del Mobile World Congress, una jornada en la que se ha debatido sobre el crecimiento y la diversificación de la personalización en el mundo del deporte, partiendo del lema del congreso de este año: “Shape your own game” (“Mujer forma a tu propio juego”).

La centrocampista azulgrana fue protagonista en una mesa redonda bajo el nombre 'Women football: How to combine success and wellness', sobre éxito y bienestar emocional en el deporte, acompañada por Carolina Loya, responsable de investigación y desarrollo de BIMBO, y por la Dra. Eva Ferrer, perteneciente al equipo médico del Barça Innovation Hub.

Entre los diferentes aspectos vinculados con su bienestar y su rendimiento, Patri habló especialmente de la alimentación y la salud mental. La mallorquina aseguró que "la nutrición es igual de importante que los entrenamientos, es nuestra gasolina y lo que te ayuda a rendir mejor." La Dra. Ferrer, en este sentido, destacó que "hay que adquirir unos hábitos que te acompañan y a medida que creces los vas puliendo", un aspecto muy relevante especialmente en períodos de lesiones.

Datos para adaptar los entrenamientos

En relación al rendimiento, Patri explicó sus rutinas a la hora de ofrecer datos a los equipos médicos del Club para optimizar su estado físico. Ella y el equipo, a diario, a través de una app, responden a unas preguntas sobre fatiga, dolor muscular, estrés, sueño, menstruación, etc., y en función de ello se adaptan sus entrenamientos y fases de recuperación. "También llevamos nuestro GPS para saber nuestra carga muscular y he utilizado un anillo que monitoriza el descanso", recordó.

En cuanto a la salud mental, Patri habló del desgaste que supone la acumulación de viajes, un proceso al que, asegura, "te acabas acostumbrando". La futbolista balear puso en valor también la figura del psicólogo porque “es muy importante tu estado mental, puedes lesionarte; si la cabeza no está bien puede jugarte una mala pasada”. La doctora Ferrer aseguró también en este contexto que “la salud mental es salud; es parte de nuestro bienestar”.