Olga García, leyenda del Barça, cuelga las botas

Olga García cuelga las botas. La futbolista del DUX Logroño, leyenda del FC Barcelona y del fútbol femenino, ha anunciado este viernes su retirada al término de la presente temporada. El 28 de abril jugará su último partido como profesional después de veintiún años.

"Gracias, fútbol. Fin de un maravilloso capítulo". Un mensaje en sus redes sociales acompañado de un emotivo vídeo que resume su exitosa carrera deportiva. "Ha llegado el momento de tomar esa decisión que tanto miedo da. [...] Aunque mi corazón me dice que siga, mi cabeza me dice que es hora de afrontar los nuevos retos que también me ilusionan y me hacen vibrar".

La ex azulgrana, entre las diez futbolistas con más partidos con la camiseta del Barça, estuvo siete temporadas en el primer equipo culé en dos etapas, con 205 partidos y 94 goles en total.

En su palmarés, doce títulos como azulgrana. Dos Ligas, cuatro Copas de la Reina y seis Copas Catalunya.