'Nominación' sorpresa para Alexia Putellas

No ha sido un año fácil para Alexia Putellas. Sin embargo, pese a la poca participación que ha tenido en este 2023 por las lesiones, la capitana azulgrana ha sido reconocida. El EA SPORTS FC 24 ha nominado a las dos veces Balón de Oro al 'Team of the Year'. Una decisión extraña, teniendo en cuenta lo poco que se la pudo ver sobre el terreno de juego durante el curso pasado.

No obstante, esta decisión puede entenderse por otros motivos, como la ampliación de su particular palmarés. La temporada anterior, el Barça Femenino ganó, entre otros títulos, la UEFA Women's Champions League. Un hecho que, junto a otras competiciones, le sirvió para ser reconocido como mejor club del año en la gala del Balón de Oro 2023 de la revista France Football.

Además de ello, España se proclamó campeona del Mundo, con la propia Alexia Putellas entre las jugadoras seleccionadas para participar en este torneo. Dos títulos donde tuvo un rol secundario, ya que en ambas finales fue suplente. No obstante, sí que estuvo presente en la consecución.

Mapi León, Irene Paredes, Fridolina Rolfö, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Keira Walsh, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, son otras de las futbolistas de la primera plantilla del FC Barcelona que están nominadas al equipo del año de este videojuego.

Actualmente, Alexia Putellas está de baja después de haber pasado por quirófano el 27 de diciembre. La capitana se sometió a una artroscopia de revisión de su rodilla izquierda, dado que las sensaciones tras recuperarse no han sido las mejores. En 2024 quiere jugar, pero hacerlo con las garantías suficientes para poder demostrar aquella versión que la llevó a ser la mejor futbolista del mundo.