Giráldez, sobre los premios 'The Best': "Hay cosas que son difíciles de explicar"

Jonatan Giráldez, entrenador del Barça femenino, fue uno de los grandes olvidados en Londres por la gala de los premios "FIFA The Best" tras ver como Sarina Wiegman, la seleccionadora inglesa, le arrebataba el premio. Pese a ganar la Champions, la Liga y la Supercopa con el Barça y ser el técnico más laureado del año, Giráldez fue superado en las votaciones por Wiegman, que recibió 28 votos, por 18 de Emma Hayes y solo 13 para Giráldez. Es decir, volvió a quedar en tercera posición.

Sin embargo, ha afirmado que personalmente no le molesta la decisión del The Best por no ganar el trofeo: "A nivel personal estoy tranquilo, los objetivos que conseguimos la temporada pasada como equipo fueron sumamente importantes y estoy orgulloso por la temporada que hicimos".

Giráldez no entiende el criterio

"Es una de las galas más importantes a nivel futbolístico y mundial y yo sí que a nivel deportivo hay cosas que son difíciles de explicar pero cuando es un sistema de votación abierto os invito que preguntéis cuáles son los criterios", afirmó Giráldez.

Pero una de las razones por las que más inquietaron al técnico azulgrana fue la decisión del The Best de dejar fuera del mejor once a jugadoras como Patri Guijarro, Mapi León o Irene Paredes, entre otras. "A nivel profesional un poco decepcionado porque no entiendo el criterio. ¿Por qué no está Patri o Caro? Una De nuestras centrales, Mapi o Irene, con la temporada que hicieron merecían, o Frido. Hay cosas que a nivel profesional están muy claras pero desconozco cuáles han sido los criterios y no soy yo quien tengo que decir esto."

Que la FIFA no considere a un entrenador del Barça no es algo nuevo ya que tampoco Lluís Cortes consiguió el premio en 2021 pese a haber conseguido la Champions, la Liga y la Copa de la Reina. En aquella ocasión el premio se le otorgó a Emma Hayes, que solo había ganado la Premier League con el Chelsea aquella temporada.

Contento por Aitana

Aitana Bonmatí se llevó el The Best a la mejor jugadora después de ganar el balón de oro por el triplete con el Barça y su papel protagonista en el título mundial conseguido por la selección española en el campeonato disputado en Australia y Nueva Zelanda.

El técnico azulgrana hablaba así de su jugadora en su aterrizaje a Barcelona: "Ha sido un regreso agradable. Muy contento por la Aitana. Quiero darle la enhorabuena porque ha sido un reconocimiento más que merecido. Cuando se altera un poco del día a día con temas emocionales hace falta rebajar la euforia para estar lo mejor posible".