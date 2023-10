Jonatan Giráldez: "La competición es mi forma de vida"

El técnico del FC Barcelona atiende a SPORT en un inicio atípico de temporada en la que el objetivo sigue siendo "ganarlo todo" "Hemos tenido que hacer malabares, pero nos ha quedado un equipo con proyección y que aspira a todo"

A Jonatan Giráldez (Vigo, 1991) le brillan los ojos cuando le muestro una foto de él junto a su mujer, Olaia, y su bebé, Cíes, con la medalla de oro en el césped de Eindhoven tras ganar la final de la Champions. "Uf, qué recuerdos… En la última visita que hice a Galicia, hace dos semanas, le pedí a mi abuelo si podía pintarnos esta foto, porque él pinta. No sabía que la tenías preparada…".

Fue, sin duda, "el mejor día de mi vida, a nivel profesional, por todo lo que significó". Su hijo tenía apenas ocho días de vida, y "que tanto la madre como él pudiesen estar allí y que ganáramos el partido como lo hicimos, con la remontada, fue súper especial".

¿En qué se parece un padre a un entrenador?

En madurez y paciencia. Antes me consideraba una persona algo más reaccionaria cuando pasaban algunas cosas, siempre he tenido esa intensidad para todo, incluso para hablar. Pero cuando te conviertes en entrenador tienes que hacer un equilibrio de lo que necesita el equipo y de lo que necesitas tú. Eso es lo que más se parece a tener un hijo, que cuando nace tiene unas necesidades especiales, diferentes a las tuyas. Y tienes que actuar en base a esto.

Los que te conocen dicen que eres una persona competitiva, inconformista y generosa. ¿Estás de acuerdo?

No sé quién te lo ha dicho [ríe], pero sí. Me gusta la competición como forma de vida. Incluso cuando intento desconectar, tengo la necesidad de competir en otra cosa, ya sea en casa con mi pareja, con miembros del ‘staff’ o con las jugadoras. Me gusta tener retos en la vida, tener la posibilidad de ganar a la persona que tengo delante. Y es una de las razones por las cuales creo que hoy soy entrenador del Barça, por este carácter competitivo, esta intención de querer mejorar cada día, de querer ganar, de querer dar tu mejor versión… Es mi forma de vida.

Tú has ocupado varios roles en cuerpos técnicos hasta ser primer entrenador. ¿Has llegado a experimentar esa soledad del entrenador de la que muchos hablan?

Sí, ser entrenador no tiene nada que ver. Realmente lo que tiene que ver con la parte deportiva, que es la parte en la cual yo me siento más cómodo, más seguro y en la que también creo que más puedo aportar, ahí sí que hay sintonía, porque la manera de proceder de todas las personas que estamos en el día a día es por y para mejorar nuestro modelo de juego, por y para ayudar a las jugadoras. Pero es cierto que el cincuenta por ciento de mi trabajo es de gestionar. Y esa gestión es difícil de entender si no has pasado por esa misma situación.

Y más estando en el Barça…

Cuanto más alto es el nivel de exigencia, por todo lo que implica a nivel mediático, por el nivel de jugadoras, por el estrés, por la tensión competitiva que tenemos en el día a día, más difícil es ponerse en la piel del entrenador. Porque cuando acaba mi jornada, después del entrenamiento y de preparar el del día siguiente, tengo reuniones para organizar viajes, entrevistas, hablar con jugadoras… Esa parte del entrenador es la que la que a la gente más le cuesta ver y entender.

La figura del psicólogo es muy importante en tu día a día.

A mí me gusta tener a una persona que me pueda decir cómo se ve lo que yo estoy explicando, cómo me expreso. Cuando estoy teniendo una conversación contigo, tengo que empatizar y saber cómo tú estás percibiendo la información que te estoy dando. Es fundamental. Una de las razones por las cuales soy entrenador es para intentar mejorar, para intentar ganar. Para ello tengo que ayudar a las jugadoras. Entonces, yo puedo estar sintiendo algo en el momento de mi explicación, de mi acercamiento al grupo, pero no sé cómo la otra parte lo está recibiendo. Y él me da su valoración sobre cómo ha sido mi intervención, cómo lo ha visto y si realmente se ha cumplido lo que tenía pensado.

Lideras un vestuario de futbolistas que no han podido o no pueden ser solo futbolistas. ¿Cómo se gestiona esto, como entrenador, para que afecte lo menos posible en el campo?

Pensando en todas aquellas cosas que dependen de ti, de lo que puedes hacer en el día a día para poder rendir al máximo nivel. Es un ejercicio de consciencia, de voluntad y de esfuerzo. Lo han hecho las jugadoras y también el resto del equipo que estamos trabajando en el día a día. No se puede rendir al cien por cien si estás en otras cosas, así que es importante, cuando tienes un conflicto determinado, conseguir irte a dormir y descansar porque has hecho algo para desconectar, pasear, meditar, hacer ejercicio… Lo que sea que te ayude a descansar. Y que al día siguiente, cuando te levantes, puedas dar una buena versión en el entrenamiento, estar centrado exclusivamente en una tarea, igual que en el partido.

Estás nominado al ‘The Best’. Los entrenadores suelen ser los culpables cuando las cosas van mal y cuando van bien pueden ser los grandes olvidados. ¿Qué significa para ti este reconocimiento?

Sí, suele pasar [ríe]. Aquí todas y todos hacemos cosas por y para el equipo, pero me hace ilusión, obviamente, estar nominado delante de tantas caras reconocidas en el fútbol mundial. Creo que habla muy bien de todo lo que hacemos en el día a día, de todo lo que hace el ‘staff’.

Tenemos un equipo de mucho nivel, tenemos jugadoras que son las mejores del mundo, muchas de ellas en su posición. Jugadoras que se han convertido en lo que son en parte por la voluntad, por su esfuerzo, pero también por la ayuda de los que estamos en el día a día trabajando para que ellas puedan pensar únicamente en jugar al fútbol y que puedan dar su mejor versión y, a partir de ahí, ganar. Es evidente que estas cosas las consigues sólo cuando el equipo gana. Así que mi foco sigue siendo el mismo, seguir ganando como equipo y poder estar ahí nominados y ojalá algún día ganarlos.

Es un premio que valora tu temporada. He seleccionado tres momentos clave, a ver qué importancia tuvieron para ti. Empezamos por esta foto. ¿Recuerdas ese momento?

El 'staff' del Barça celebra la goleada en Valdebebas | Twitter Jonatan Giráldez

En Madrid, el 0-4, ¿no? Fue un día importantísimo. Recuerdo que fue una semana movidita, en la que me tocó hacer de termostato, equilibrar y reorientar el foco hacia donde realmente tocaba, que era el partido, respetar muy bien el plan, que todas las jugadoras jugasen por y para el equipo. Y creo que hicimos uno de los mejores partidos de la temporada. Fue no una exhibición, pero sí un partido de inicio a fin con claro dominio del Barça, con una gestión del juego y de las emociones de muchísimo nivel.

El segundo, la eliminación de la Copa de la Reina, no por el partido, sino por cómo se sobrepuso el equipo después de recibir tal palo.

Fue difícil. Ganamos 0-9 el partido y cuando me comunican que al final ha habido un problema con la alineación de Geyse no doy crédito. La persona que gestiona estas cosas daba por hecho que todo estaba bien. Es algo de lo que se habló mucho en su momento. Aprender de los errores para que no vuelvan a suceder. En ese momento tuvimos que reorientar más que nunca el foco porque teníamos partido en tres o cuatro días. Y esa mala noticia nos hizo más fuertes.

Y el tercero, la final de la Champions. Íbais perdiendo 0-2 al descanso y de repente todo cambió...

Es un momento muy sensible, sobre todo por cómo fueron los goles, en dos llegadas. Tú has tenido ocasiones y no has marcado. Es el partido más importante de la temporada y puedes pensar que tienes poco tiempo. Hicimos un ejercicio muy profundo y potente, tomamos conciencia de todas las situaciones que pasamos durante la temporada. Y hay una que para mí fue fundamental. La semifinal contra el Real Madrid en la Supercopa, porque estuvimos con una jugadora menos durante una hora de partido. Y aún así ganamos. Aquel día, a nivel emocional, marcó un punto de inflexión para saber que podíamos ser capaces de cualquier cosa. Y en Eindhoven era el día perfecto para demostrarlo.

¿Cuál fue el mensaje?

Estaba orientado en vernos las caras, todas las personas que estábamos allí, ‘staff’ incluido. Crear una energía favorable para creer que podíamos darle la vuelta. Que había pequeños matices a nivel de juego que podíamos hacer mejor y que teníamos que poner en práctica. Pero que creyésemos. Por todos los momentos que habíamos tenido, desde la incertidumbre con la Copa, la expulsión en la Supercopa, que nos acordásemos de todos ellos. Que el viaje había merecido la pena, pero que teníamos cuarenta y cinco minutos aún para poder remontar. Que era cuestión de meter un gol para que esa dinámica favorable fuese en la dirección que tocaba. Y, felizmente, con la victoria supo muchísimo mejor. Estoy muy contento y orgulloso por lo que hicimos en ese partido y por la por la madurez mental que tuvo todo el equipo.

¿Qué valoración haces del mercado? El año pasado faltaron fichas y ahora hay tres dorsales libres…

El año pasado éramos veintisiete jugadoras entrenando, dentro de las cuales cuatro venían de cruzados, o sea veintitrés. Y este año somos veintiséis. El número efectivo del día a día es mayor este año proporcionalmente porque no tenemos lesiones de larga duración, excepto la de Frido [Rolfö]. Lo único que hemos cambiado es las jugadoras que están en dinámica de primer equipo. El año pasado eran Maria Pérez y Vicky [López], y este año, aparte de Vicky, tenemos a Lucía Corrales, Martina [Fernández] y Giulia Dragoni. Son jugadoras potenciales de primer equipo, pero necesitamos que los días que no puedan sumar minutos con nosotras, que los puedan sumar con con el filial.

Y dos fichajes necesarios.

Estoy muy contento con la incorporación de las dos jugadoras, tanto Ona [Batlle] como Esmee [Brugts], se han adaptado muy bien. Las dos son jugadoras polivalentes, jugadoras que han hecho un gran Mundial. Jugadoras con las que hemos estado atentos para no tener que pagar traspasos, ya que eso podía minimizar también los gastos. Y, el hecho de tener tres huecos… La temporada es muy larga, no sabemos qué puede pasar aún en el mercado de invierno, pero estamos abiertos a cualquier cosa que pueda haber con tal de beneficiar al equipo.

¿Satisfecho con la plantilla, pues?

La plantilla es más que suficiente. Estoy contento porque ha sido un año difícil para encontrar un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Con el 'fairplay' hemos tenido que hacer malabares, sobre todo desde la dirección deportiva, pero creo que nos ha quedado un equipo muy competitivo, con proyección de futuro y aspirante a todo.

¿Ves futuro en la Alexia de nueve o es un experimento?

¡Sí!. Desde que llegué al Barça en 2019 he ido viendo la evolución del equipo y la suya, es una jugadora que tiene una gran capacidad de jugar de espaldas y su último pase es brutal, además de que tiene muchísimo gol. La posición no es tanto el número que le ponemos o dónde la ubicamos, sino el rol que le asignamos. Para mí la clave es rodearla de elementos que le permitan participar en zonas en las que creo que tiene que participar, que es en cuadrado y de espalda a las mediocentros, y que además puede tener repercusión en los últimos metros. Es algo que creo profundamente que lo puede hacer, porque tengo el conocimiento de lo que puede hacer, porque conozco lo que hace en el día a día, porque conozco a los rivales y porque tengo más información que otras personas que no están. Y porque está consensuado.

Eso es importante…

Mucho. Para mí, a parte de invitar y de seducir para que entienda que nos puede ayudar también desde esta posición, es importante que la jugadora lo vea y Alexia es muy receptiva. Además, la temporada es muy larga, desgraciadamente hay lesiones y podemos necesitar recursos durante los próximos meses, que pueda actuar de inicio ya en cuadrado partiendo desde la posición de diez o partiendo de nueve. Nunca se sabe. En la final de la Champions, la delantera que jugó de nueve la primera parte fue un perfil de centrocampista, porque jugamos con Salma abierta y jugando en el intervalo.

Esto te da mucha variabilidad en cuanto a posiciones, eres menos previsible para poder sorprender al rival. En el inicio de temporada buscamos tener más recursos y hacer que las jugadoras puedan brillar y rendir en diferentes posiciones, porque es algo que va con mi manera de ser y de entrenar, porque es un reto. Está teniendo muchas ocasiones, es verdad que todavía no ha estado acertada en la ocasión en sí, pero ha tenido cuatro o cinco claras en los dos primeros partidos y es cuestión de tiempo, de práctica, de entrenamiento, de vídeo, y de realmente creer que nos puede aportar mucho también en ese rol.

En la entrevista con Diario SPORT, Jonatan Giráldez habla de la posición de Alexia Putellas como delantera | MAITE JIMÉNEZ

Alexia es una de las jugadoras que acaba contrato esta temporada, como varias piezas clave de la columna vertebral y como tú. ¿Cómo va este capítulo de renovaciones, especialmente tras la salida de Markel [Zubizarreta]?

Es algo que depende de las personas que están por encima mío. Sé que el club está trabajando para incorporar una persona que pueda gestionar todo lo que tiene que ver con la planificación. Lo que hizo Markel, lo que creó de la nada, en casi nueve temporadas fue maravilloso. Le estoy muy agradecido porque fue la persona que me dio la oportunidad de ser entrenador cuando nadie se lo esperaba y cuando nadie me conocía. Él apostó y, por el rendimiento que ha tenido el equipo, no le ha salido nada mal.

¿Y ahora?

Ahora es responsabilidad del club dar un paso hacia adelante para reforzar algo que estaba funcionando, para pactar de qué manera y qué jugadoras tienen que dar continuidad a este proyecto. Y entiendo que en los próximos días o semanas se podrá ver algo más de luz en cuáles son las jugadoras que tú comentas, de la columna vertebral, y obviamente también de mi caso, que también termino contrato el 30 de junio.

"Ahora es responsabilidad del club dar un paso hacia adelante para reforzar algo que estaba funcionando"

¿Cómo se mejora la temporada anterior?

Si ganamos un título más, ya habremos mejorado. Estando en este equipo, tenemos que aspirar a eso. Aunque sabemos que ganar siempre es muy complicado. Tenemos una plantilla con un gran fondo de armario. Queremos ganar todos los partidos porque queremos ganar todos los títulos. Pero sí, es un reto, porque no hay mucho margen de mejora. Yo me pongo el foco en cómo puedo ayudar a que el equipo llegue bien al tramo que realmente importa, que es cuando empiezas a jugarte las cosas. Creo que mi primer año fue impresionante a nivel de juego y resultados desde el inicio, pero nos costó llegar al final.

¿Y en este último?

Hemos estado mucho mejor, hemos ido, de forma muy progresiva y a nivel de cargas de entrenamiento, mejorando nuestra versión. Y acabamos a un nivel de forma altísimo. La selección española ganó el Mundial y había una gran representación de jugadoras del Barça que llegaban en un buen momento. Este año la idea es parecida, ayudar a que las jugadoras puedan recuperarse bien de todo lo que vienen, que ha habido un desgaste muy grande, para que puedan dar su mejor versión en el momento que realmente importa. Y, mientras, ir compitiendo y ganando para estar en lo más alto, que a la gente le guste lo que vea para que se siga enamorando.