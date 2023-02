Jana Fernández recibe el alta médica y vuelve al equipo un año después

La defensa del Barça ya está disponible para jugar tras un año de bajo Su recuperación es un refuerzo de lujo para el equipo en lo que queda de temporada

Las buenas noticias no paran de sucederse para el Barça femenino. Tras la victoria de Alexia en la gala de los premios The Best en la que se coronó como mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo, hoy el equipo azulgrana ha anunciado la vuelta a los terrenos de juego de Jana Fernández.

La jugadora azulgrana se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha hace más de un año y no ha vuelto a jugar desde entonces. Tras un largo periodo de recuperación, la canterana vuelve a estar disponible para Jonatan Giráldez y será un refuerzo de lujo para el equipo en lo que queda de temporada.

Jana se estaba consolidando con una opción seria para la defensa azulgrana antes de su lesión. A sus 21 años, la jugadora ha disputado 33 partidos con la camiseta del Barça y se trata de una defensa con gran proyección en el eje central y en el lateral derecho de la zaga.