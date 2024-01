Giráldez: "Ya está hecho, pero tenemos que competir igual"

Jonatan Giráldez habló en rueda de prensa antes del último partido del FC Barcelona en la fase de grupos de la Champions contra el Benfica. Un duelo "que vamos a preparar de la misma manera que los otros", a pesar de estar ya clasificadas, "porque no concibo otra manera de hacerlo".

"La parte que me pertoca a mí es ver cuáles son las debilidades y las fortalezas del rival, mostrárselas a las jugadoras y entrenar aquellas cosas que podamos entrenar, sabiendo que venimos de un partido exigente y que tenemos muy poco tiempo de preparación para el siguiente. La dinámica es la misma, lo que cambia es que no tenemos la presión del resultado".

"Nos ayuda afrontar el partido sabiendo que ya está todo hecho pero que tenemos que competir igual para ganar, para conseguir todo lo que nos planteamos. Para mí la competición forma parte del entrenamiento. Es un buen momento para ponernos a prueba, para retarnos, porque es un equipo que nos exigió físicamente ya el año pasado y nos exigió en el partido que jugamos aquí en casa".

La identidad del equipo

"De números no lo sé seguro, pero sí que creo que la principal mejora de este año esta identidad que llevamos tiempo trabajando, que juegue quien juegue, la imagen del equipo es muy buena. El otro día hicimos muchos cambios y la versión competitiva del equipo fue muy buena. La de todo el equipo es buena, no solo la de doce o trece. Me siento muy orgulloso de esto".

"Juegue quien juegue, el equipo presiona arriba, intenta tener la iniciativa, recupera muchos balones, ataca, no está pensando en el resultado... Desde el punto de vista competitivo de todo el equipo sí que creo que es la mejor temporada desde que estoy aquí".

Apoyo a Xavi

"La decisión que tomé hace un par de meses es la que tomé. Son hipótesis que no me planteo de ninguna manera y lo único que voy a hacer es ayudar a las jugadoras a lograr el máximo número de títulos posible".

"Cuando son cosas personales, hay que respetarlas al cien por cien. Si él ha tomado esta decisión, hay que respetarla, porque considera que es lo mejor para él, para los jugadores y para el club. Por mi parte, mostrarle todo mi apoyo incondicional y que esta temporada puedan lograr los objetivos que se marquen a partir de ahora".