Giráldez: "Nosotras sabemos lo difícil que es ganar cada partido"

Jonatan Giráldez sabe que el FC Barcelona es favorito en los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, "porque somos las vigentes campeonas". Pero el técnico, que habló en la rueda de prensa previa al duelo de ida ante el Brann noruego, insistió en que "nosotras sabemos lo difícil que es ganar cada partido y en la Champions siempre es más complicado, creo que lo pudimos ver en la fase de grupos".

El vigués espera que sea "un partido complicado, porque son unos cuartos, porque jugamos en un campo de césped artificial, porque allí hará frío, porque juegan en casa y su afición tiene ganas, están motivadas...". Y destacó que el Brann hizo "una gran fase de grupos, encajaron muy pocos goles, ganaron todos los partidos menos contra el Lyon y rascaron un empate. Tendremos que adaptarnos rápidamente y entrar muy bien al partido. Si controlamos el inicio del encuentro, tendremos más opciones de jugar como queremos. Tienen una propuesta valiente".

La eliminatoria es de 180 minutos y es algo que para Giráldez "siempre condiciona, porque sabes que tienes que jugar otro partido en casa, pero lo que nunca haremos es renunciar a nuestra idea, a nuestro estilo y a nuestra mentalidad, que es la de salir a ganar el partido".

Mentalidad y mejora constante

Siempre que preparas un partido tienes que hacer alusión, desde el punto de vista del juego, a cómo les puedes hacer daño, creemos que sabemos lo que tenemos que hacer para poder crear ocasiones y marcar goles, y después el aspecto mental. Es fundamental en una eliminatoria, por todo el contexto que ya he explicado, para salir con ese punto de implicación mental, de lo que supone jugar un tipo de partido como este".

El empate contra el Benfica en el último partido de la fase de grupos, sin nada en juego, fue un buen toque de atención a tiempo. "Todos los resultados nos ayudan. Independientemente del resultado, mi obligación es siempre analizar lo que hacemos bien y lo que podemos mejorar. Cuando empatas o pierdes, la atención por parte de las jugadoras es mayor. Cuando ganas, a veces es más difícil y tenemos que utilizar el vídeo para ver que no lo hacemos todo perfecto".

"El hecho de encontrarte con situaciones en las que no estás ganando son muy favorables. Muchas veces se da por supuesto que tenemos que ganar todos los partidos, por el nivel que tenemos. Pero nosotras aprendemos muchísimo cuando no lo hacemos. Porque hay cosas que en los entrenamientos no podemos reproducir, la competición tiene ese aliciente".

Competitividad en el equipo

Giráldez reconoció que le "cuesta" elegir un once inicial, ahora que va recuperando efectivos -Rolfö y Alexia han sido las últimas en salir de la enfermería-. "Ya no es un tema de disponibilidad sino del nivel que estoy viendo en los entrenamientos. Está coincidiendo que estamos jugando muchos partidos, muchas jugadoras están jugando muchos minutos, pero hay entrenamiento de recuperación y allí hay también mucha intensidad. Todas quieren demostrar, todas quieren estar en el once en cada partidoy yo tengo que tomar decisiones".

"Mi intención, teniendo en cuenta que todas hacen méritos para poder jugar de titular, porque estoy viendo mucha implicación por parte de todas las jugadoras, es pensar a corto plazo que es lo que más nos beneficia como grupo. Siempre pienso en lo mejor para el equipo".

Rolfö y Alexia

De Rolfö ha dicho que está "mejorando mucho", prueba de ello es el partido del otro día, y que fue "una jugadora importantísima la temporada pasada y que tiene que serlo en esta también. Las sensaciones marcarán el camino".

Y de Alexia, "un caso similar, por la inactividad que tenía". "Está entrenando bien, los minutos que está teniendo son de calidad, pero también es un proceso que necesita tiempo. Así funcionan los estados de forma, no es volver ya de repente al máximo nivel. Estoy contento por el rendimiento que está mostrando".