Engen: "Me siento cómoda y me está gustando jugar de central"

La futbolista noruega atendió a los medios en la rueda de prensa previa al Eintracht Frankfurt - FC Barcelona de Champions "Está siendo un gran inicio de curso"

Ingrid Engen atendió a los medios en la rueda de prensa previa al duelo de la UEFA Women's Champions League entre el Eintracht Frankfurt y el FC Barcelona. Dos años después, vuelve a Alemania, donde jugó con el Wolfsburgo. "Disfruté mucho de mi etapa aquí".

La noruega se encuentra en su mejor momento desde que viste la camiseta azulgrana, pues ha disputado los noventa minutos en cuatro de los cinco últimos partidos, incluído el de Champions contra el Benfica y el Clásico.

La posición

"Ha sido un buen comienzo para nosotras, como equipo, tanto en la Liga como en la Champions. Y en lo personal, he estado jugando tanto de pivote como de central, donde me estoy sintiendo cada vez más cómoda. Es una posición en la que creo que encajo bien por las cualidades que puedo aportar al equipo, lo estoy disfrutando".

"No sé si me siento como una centrocampista jugando de central, pero sí creo que en esta posición puedo aportar cualidades diferentes de centrocampista. Y por cómo jugamos en el Barça creo que es importante el pase y saber dónde las compañeras quieren el balón. Soy un perfil más defensivo que el resto de centrocampistas. Creo que está bien ir cambiando, el otro día jugué en ambas posiciones y me estoy acostumbrando. Me siento cómoda y me está gustando".