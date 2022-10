La "decepción" de Jill Roord, tras no fichar por el Barça

La neerlandesa estuvo a punto de convertirse en blaugrana tras la Eurocopa La centrocampista ha expresado su deseo de jugar en el conjunto catalán en el futuro

La jugadora neerlandesa del Wolfsburgo, Jill Roord, ha concedido una entrevista a 'NU', un medio en línea de su país natal en el que ha explicado su frustrado fichaje por el FC Barcelona el pasado verano. Existió el interés, pero la operación no acabó recibiendo luz verde.

"Me sentí halagada. Estaba confundida e impresionada por un momento. El Barcelona es un club de ensueño para cada niña o niño, es un club fantástico", reconoció la centrocampista, después de acercar posturas con el club blaugrana tras la Eurocopa.

“Expresé lo que quería. El Barcelona se sintió muy bien y creo que también me vino bien. En principio, el club estaba dispuesto a cooperar, con la condición de que se pagara y viniera un reemplazo”, añadió la futbolista, reconociendo, que “se me metió en la cabeza, parecía que iba a pasar, pero no en el último momento... fue una decepción”.

No obstante, Roord apuntó que “tengo 25 años, juego y estoy feliz, no me moleta que todavía esté aquí, pero todavía tengo mucha ambición; espero jugar algún día en el Barça, sería fantástico”.