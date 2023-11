Andrea Falcón: "Quería que nos tocase el Barça"

La extremo del Benfica atiende a SPORT antes de su regreso a la Champions y a la que fue su casa durante siete años "Estoy feliz porque vuelvo a disfrutar del fútbol, hacía mucho tiempo que no lo hacía"

Andrea Sánchez Falcón (28 de febrero de 1997, Arucas, Gran Canaria) ha vuelto a disfrutar del fútbol. En su segunda etapa en el FC Barcelona (2019-2022) vivió un infierno con las lesiones y, tras su marcha ‘obligada’ a México, en Lisboa ha empezado una nueva etapa, que es "justo lo que necesitaba" para volver a ser feliz.

El destino, siempre caprichoso, emparejó a 'su' Benfica con el Barça en la fase de grupos. Y la extremo canaria atiende a SPORT en vísperas de su regreso a la Champions y a la que fue su casa durante siete años.

Pregunta: ¿Qué tal la vida en Lisboa?

Respuesta: Estoy muy contenta. Al final no está tan lejos, como México, y la vida es muy parecida a la de España. Y con el equipo, súper bien. Las compañeras son geniales y el club tiene una estructura muy similar a la que estaba acostumbrada en el Barça. Estoy feliz con la decisión.

¿Hablas algo de portugués, ya?

No lo hablo [ríe], pero igual que no hablo el catalán después de siete años. Me da mucha vergüenza. Tampoco tengo todavía el vocabulario como para mantener una conversación, pero sí que voy aprendiendo cosas y lo entiendo todo, que es lo importante.

En los entrenos lo entiendes todo bien, entonces.

Sí, aunque es verdad que tenemos un entrenador que hace de traductor. Tenemos varias jugadoras de habla inglesa, cinco o seis, que se ponen juntas a un lado y se lo van traduciendo todo. Y es que, a mí, cuando me hablan, lo hacen en castellano. Es algo que me sorprendió mucho, que aquí todos hablan castellano y en España en cambio no se habla el portugués.

¿Qué más te ha sorprendido de tu nuevo club?

Sabía que el Benfica es un club grande y como institución puede estar al nivel del Barça, pero obviamente me sorprendió que para el femenino tuvieran ya esta estructura que es quizás lo que faltó en otros clubes.

¿Es algo solo del Benfica o también de la Liga y la Federación portuguesas?

La Liga no es profesional como tal, a día de hoy, pero sí que hay un proyecto para que lo sea y poco a poco van implementando cambios y dándole más importancia. Este año han puesto VAR, en unos pocos años todos los equipos tendrán que tener campos de césped natural, todos los partidos se retransmiten, ya sea por un canal o por otro, y poco a poco la competición se va adaptando a las condiciones que se necesitan para tener una liga profesional.

Se te ve feliz. ¿Qué te ha aportado este cambio de aires?

Creo que es justo lo que necesitaba. Al principio me daba miedo, sobre todo después de cómo me fui del Barça, tener que irme a México, que, al final, estaba lejos de la familia, lejos de todo, y a nivel futbolístico no era lo que me esperaba.

Fue una época difícil…

El golpe de tener que irme del Barça sin esperármelo fue lo que me dejó un poco tocada, creo, y más después de venir de las lesiones que venía. Solo quería disfrutar del fútbol y de repente me encuentro que me quedo sin ficha y que me tengo que buscar la vida. Me costó remontar, el año pasado, y que el Benfica me dieran esta oportunidad y que apostasen por mí sabiendo mi historial con las lesiones y el tiempo que he estado sin jugar, para mí fue un chute de confianza. Si ellos habían confiado en mí, ¿por qué no lo iba a hacer yo? Estoy feliz porque vuelvo a disfrutar del fútbol, que es algo que hacía tiempo que no hacía y algo que necesitaba.

"Que el Benfica apostase por mí sabiendo mi historial con las lesiones fue un chute de confianza. Si ellos habían confiado en mí, ¿por qué no iba a hacerlo yo?" Andrea Falcón

¿Tus conocimientos en psicología te han ayudado a llevar todo este proceso algo mejor?

Yo empecé a estudiar psicología por esto mismo, aunque cuando empecé la carrera todavía no había tenido ninguna lesión grave, estaba en Barcelona y lo máximo que tuve fue un esguince de tobillo con el que llegué a estar como mucho un mes y algo fuera. Ya manejaba mal las lesiones y eso que no había estado mucho tiempo de baja. Así que empiezo a estudiar psicología y de repente me veo con un cruzado, con otro a los dos años y luego el cartílago. Pero sí que es verdad que no me ha ayudado mucho, porque me sé la teoría, pero ponerlo en práctica con uno mismo es difícil y auto-tratarse en todos los sentidos no es bueno. Siempre contamos con la ayuda de psicólogos, en el Barça estaba Rocío, y es una figura súper importante. Yo quiero ayudar a otras jugadoras en un futuro.

Hablemos de la Champions. El destino caprichoso hace que en tu regreso a Europa te toque jugar contra el Barça. ¿Lo querías?

¡Sí! Yo quería que nos tocara el Barça. Me hacía ilusión y sabía que para hacer algo importante en la Champions tienes que ganar a equipos así. Para mí, poder enfrentarte a las mejores es lo que te hace crecer.

De vuelta al Johan, pues.

Será muy especial y bonito, allí debuté con el Barça en mi segunda etapa. Y, a nivel personal, me enfrento a personas que no es que sean excompañeras, es que muchas son familia. Además, son los partidos que toda futbolista quiere jugar.

Andrea Falcón celebra el título con el Barça | SPORT

¿Qué esperas del partido?

Para nosotras va a ser un partido súper importante, estamos con esa mentalidad, y sí que es cierto que al final somos un equipo que está en crecimiento. El club lleva unos años apostando por el deporte femenino, en general, tiene todas las modalidades, pero con el fútbol empezó hace poquito, hace seis años y llevamos ya cuatro en Champions. Leía el otro día que empezamos en la posición 70ª o así en el ranking de coeficientes de la UEFA y en estos cuatro años ya estamos en la 15ª. Para nosotras el partido será eso, será un crecimiento. Obviamente vamos a ir a ganarlo, a poner las cosas difíciles al Barça y a demostrar que somos el Benfica y que queremos estar ahí, que queremos competir con los grandes en Champions y, por qué no, sacar algo bonito y hacer de esa noche una noche especial.

El grupo es prácticamente calcado al del año pasado y, aunque tu no estabas entonces, el Benfica estuvo a punto de dar la sorpresa. ¿Hay más posibilidades de pasar este año?

El año pasado vi los partidos, desde lejos, pero los vi. Y sí que es verdad que en el primero que jugaron contra el Barça, jugaron con muchas jóvenes, porque había varias jugadoras con Covid, otras lesionadas, y al final la inexperiencia les jugó una mala pasada. En cambio, en la vuelta se notó todo lo contrario, metieron dos goles, fallaron dos penaltis…

Y contra el Bayern se pusieron 2-0…

Sí, les volvió a faltar esa experiencia y les castigó el no creerse que estaban ganando a todo un Bayern. Esto te hace crecer, y a día de hoy veo a un equipo que, aunque hay jugadoras muy jóvenes, va ganando poco a poco esa madurez. El equipo se va sintiendo mejor y las jugadoras nuevas vamos encajando más y vamos encontrando esta sintonía como equipo.

"El año pasado les castigó la inexperiencia, ahora veo a un equipo que va ganando madurez poco a poco" Andrea Falcón

¿Te han pedido algún consejo?

[Ríe]. No como tal, pero sí que vamos hablando, incluso desde antes del sorteo ya hacíamos la broma. Sabíamos que nos tenía que tocar un equipo fuerte sí o sí por bombo y qué mejor que fuese el Barça para enfrentarte a las mejores. Pero nada de consejos, eso se lo dejo a los entrenadores [ríe].

¿Cómo se puede ganar al Barça?

Tenemos que ir a competirle sin miedo, de tú a tú, y jugar a nuestro juego. Somos un equipo al que nos gusta también tener el balón, nos gusta dominar, y para mí la clave es jugar igual que siempre, como hacemos cada fin de semana, disfrutar del partido y salir sin miedo, sabiendo el rival que tenemos enfrente, pero yendo a por todas, como siempre.

¿A quién tienes más ganas de volver a ver en el campo?

A Mariona. Empezó siendo compañera en la selección, con catorce años, y a día de hoy para mí es familia. Es parte de mi vida en todos los sentidos. Y sí que es verdad que no hablamos mucho, por calendario de una y de la otra y que no somos mucho de hablar por Whatsapp ninguna de las dos, pero es la que más ganas tengo de ver y abrazar.