Alexia: “Es muy potente que once jugadoras piensen lo mismo a la vez"

La vigente Balón de Oro ha hablado para la revista 'Glamour', para la que es la gran protagonista de la portada “A veces sí que tengo la sensación de haber pasado mucho tiempo como en una cueva..."

A pesar de llevar meses y meses sin jugar por una grave lesión de rodilla, Alexia Putellas es cada vez un icono más importante dentro del mundo del fútbol. Sus dos Balones de Oro y el hecho de ser una fuente de inspiración para las jóvenes futbolistas que van saliendo engrandecen su figura.

La jugadora del FC Barcelona es la protagonista de la portada de la revista 'Glamour'. Además, se 'somete' a una extensa entrevista. “A veces sí que tengo la sensación de haber pasado mucho tiempo como en una cueva, porque tus prioridades son otras a las de la mayoría de tu generación, amigos… Es una profesión 24/7 que además no dura toda tu vida, solo el tiempo que estás en la élite… Quizá sea parecido a lo que viven los músicos. Yo he tenido la suerte de jugar en un campo con 90.000 personas que les veías la cara y… es como si jugaras por ellos. Representas a tantísima gente y hay tanta gente pendiente de que ganes. Eso es muy peculiar”, afirma Putellas.

Sobre cómo han mejorado las condiciones del fútbol femenino, comenta que “recuerdo a mi padre llegando de trabajar reventado y teniendo que esperar a que saliera del entreno y luego de la ducha, que muchas veces nos daban las once de la noche…El otro día estuve viendo a las pequeñas del Barça, que son buenísimas y, claro, ves todas las indicaciones que les dan… Ni mi generación ni las anteriores tuvimos eso. Ahora entrenan de verdad”.

ARTE

¿Cómo lidia con una lesión grave? “Empecé a estar triste cuando vi a las compañeras en el España-Inglaterra… Son partidos que amo jugar y de repente fui consciente de que no iba a jugarlos. Y lo mismo me ha pasado esta semana, el equipo (Barcelona) juega cuartos de final contra la Roma, este fin de semana jugamos contra el Real Madrid y son partidos que me ponen como una moto y ver que no puedes, que estás incapacitada… Pero no sabría decir si fue peor entonces o ahora. Intento aportar lo que puedo desde mi situación, pero luego llego a casa y estoy triste. Es así”.

“Es muy potente que once jugadoras piensen lo mismo a la vez para conseguir lo mismo. Es muy complicado. Y sin hablar. Eso para mí es arte”, añade.