"No garantizo al 100% que Ansu siga el próximo curso"

Rafa Yuste ha comparecido en la presentación de la Barça Academy World Cup y ha hablado sobre uno de los padrinos, un Ansu que ha vivido una semana convulsa "Yo soy padre y sé que a veces nos dejamos llevar por la emoción, siempre hemos transmitido confianza total a Ansu"

Rafa Yuste ha comparecido en rueda de prensa junto a Sergi Barjuan en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la presentación de la Barça Academy World Cup. Previamente, ambos han compartido con Ansu Fati y Alexia Putellas, padrinos de la competición, una 'première' con los medios gráficos y con varios niños y niñas de las academias que tiene el FC Barcelona.

Yuste ha hecho referencia en el turno de preguntas a la situación de Ansu Fati: "Me haces una pregunta...Yo no puedo garantizar al 100% nada porque no depende de mí. Hay un entrenador, una secretaría técnica, un director de fútbol...ellos dan a la junta directiva su mensaje, su visión. Lo que te puedo decir es que hoy el entrenador cuenta 100% con él".

Sobre las palabras del padre de Ansu, Bori, Yuste ha comentado que "como padre a veces te dejas llevar por la emoción, piensas en tu hijo y en nada más. No va más allá, por lo que lo entiendo perfectamente. Ansu está totalmente concentrado y metido en el proyecto y tiene unas ganas locas de triunfar aquí. Está dando todo para tener los minutos que siempre le he dicho a su padre y a él, que va a tener".