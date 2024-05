Aitana Bonmatí: "Seguimos haciendo historia y cada año queremos más"

El Barça ha conseguido su tercera Champions League frente al Olympique de Lyon. Aitana Bonmatí, autora del primer gol de la final, ha sido la primera en hablar frente a los medios.

"Es increíble lo que estamos viviendo como equipo. Soy una privilegiada, vivir esto con el club de mi vida, llevo doce años aquí, sintiéndolo desde bien pequeñita" contaba emocionada Aitana.

La centrocampista se ha mostrado orgullosa del equipo, celebrando que "por fin ganamos al Lyon", después de las dos primeras finales perdidas. "No hemos cambiado la mentalidad" ha destacado Aitana, asegurando que se han sentido cómodas y que han conseguido tener posesiones largas.

Aitana Bonmatí se ha convertido en la máxima goleadora del Barça en la competición, empatada con Salma Paralluelo con 6 goles. Sobre su gol, ha elogiado la jugada de Mariona Caldentey, su asistente. "Lee muy bien los espacios, y su pase ha sido medio gol", explicaba.

Aitana Bonmatí, goleadora en la final / JAVI FERRANDIZ

También ha puesto en valor la gran actuación de la línea defensiva, que se ha enfrentado a un Olympique de Lyon que no ha podido anotar ningún gol ante Cata Coll, logrando frenar a "las mejores delanteras del mundo".

Aitana ha querido dedicar el título a todos los culés, agradeciéndoles su apoyo en San Mamés. "Ver que estamos creando esto, en tanta gente, este desplazamiento masivo y histórico, es de lo que más orgullosa me siento. Puedes ganar, puedes perder, pero esto no lo cambio por nada" aseguraba la '14'.

Finalmente, la centrocampista ha destado la gran ambición que tiene el equipo. "Seguimos haciendo historia y cada año queremos más" explicaba la Balón de Oro, que ha terminado con un contundente "Visca el Barça y Visca Catalunya".

La emoción de Alexia Putellas

La capitana del Barça ha agradecido a la afición culé por el apoyo brindado, tanto los que han ido toda la temporada al Johan Cruyff como las que se han desplazado a Bilbao. "Nosotras podemos iniciar un camino de títulos, pero necesitamos que la gente nos empuje desde atrás".

Alexia ha marcado el segundo gol del cuadro de Jonatan Giráldez. "Íbamos ganando y teníamos que mantener el resultado, pero he visto clarísimo el hueco y el gol nos ha dado un poco de tranquilidad" explicaba la '11'. "Claudia me la ha dejado perfecta, como siempre, y después me he vuelto loca", contaba Alexia, que se ha quitado la camiseta.

Alexia celebra su tanto en la final de la Champions / SPORT.es

"Es todo perfecto, el ambiente, la afición, estamos todos felices" declaraba la centrocampista, que aseguraba que el 'póker' de títulos es por lo que trabaja el equipo. "Nos marcamos estos objetivos, se van cumpliendo y estamos muy felices de conseguir los cuatro titulos".