El Sabadell da el primer pasito

El conjunto de Óscar Cano ya ve la luz al final del túnel después de ganar tras nueve partidos Ante Unionistas fue la primera victoria con el técnico en el banquillo arlequinado

El Sabadell se reencontró con la victoria después de nueve jornadas, pues no lo hacía desde el pasado 1 de octubre cuando venció en la Nova Creu Alta al Sestao (3-0). Además volvió a mantener la portería a cero, y fue en el debut del entrenador Óscar Cano ante su afición, pues los dos partidos dirigidos fueron a domicilio ante el Teruel y el Arenteiro.

Los arlequinados se han quedado los tres puntos en la visita de Unionistas gracias a un gol con el pecho de Marcos Baselga en el tramo final a centro de David Astals. Pese a haber dado el primer paso, y salir del último puesto de la tabla, los vallesanos todavía están a siete puntos de la zona de permanencia que marca su rival del sábado, pues el resto de resultados no acompañaron en la jornada del domingo con los triunfos de Rayo Majadahonda y SD Logroñes.

El entrenador se mostró satisfecho al final del partido en la rueda de prensa y comentó: “Es un primer paso. Tenemos que introducir en la mente que no tenemos que ver ningún partido como definitivo. Tenemos que tener paciencia. Queda mucho, y por eso no tenemos que considerar que los partidos son una final. No hemos acabado ni la primera vuelta, y puede pasar de todo. Es importante dar alegrías a la gente y que sientan que es posible. Los jugadores lo merecen. Los tres puntos son justos. Las victorias no nos tienen que llevar a un lugar idílico y las derrotas no nos tienen que someter al pesimismo. Unionistas es un gran equipo con un gran entrenador, pero hemos sabido juntarnos y nos ha salido bien. Los tres centrocampistas han hecho un gran partido. Tienen la clave para que el equipo progrese. Los centrales también han estado muy seguros. El equipo ha tenido personalidad”.

Ortolá, por fin a cero

Uno de los jugadores más contentos lógicamente es el meta y capitán Adrià Ortolá, que mantuvo la portería a cero después de haber encajado un total de 20 goles en los 9 partidos sin ganar, y dijo al final del duelo: “Sabemos de dónde venimos y cómo nos está costando. Me gustaría dar las gracias la afición porque siempre ha estado, sobre todo en los momentos difíciles. Ganar de la forma que lo hemos hecho refuerza mucho al equipo”.