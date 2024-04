El peor fin de semana para el fútbol catalán

Jornada nefasta para los equipos catalanes de Primera RFEF. Por primera vez en lo que va de liga, en esta jornada 32 han perdido los cuatro representantes, Cornellà, Sabadell, Nàstic de Tarragona y Barça Atlètic.

Un serio frenazo a las aspiraciones de culés y granas por el ascenso, y de vallesanos y verdes por escapar de la zona de descenso.

Sabadell y Cornellà ya preparan el derbi del próximo sábado en la Nova Creu Alta tras el duro mazazo de la derrota. Después de caer ante el Arenteiro en el estreno liguero de La Bòbila, el míster del Cornellà Gonzalo Riutort achacaba el tropiezo en especial a “las dudas del equipo. No empezamos mal, pero con el calor y su gol tuvimos muchas dudas y nos costó mucho".

El preparador de los del Baix Llobregat resaltaba que "en la dinámica que tenemos, nos cuesta darle la vuelta a esas situaciones. La expulsión de Clau Mendes y el segundo gol nos condicionaron”. La baja del delantero de Guinea-Bissau será muy importante en la Nova Creu Alta.

Allí esperará al Cornellà un Sabadell que ofreció una imagen muy plana en Tajonar.

Óscar Cano resaltó tras el encuentro que “fruto de la exigencia y los nervios, que se apoderan de todo, nos ha costado mucho. El partido estaba controlado, no pasaba nada en las áreas pero con su gol nos costó reaccionar. Aún así, hay una jugada donde el penalti a nuestro favor sobre Baselga me dicen que es muy claro. Hay que mirar hacia adelante”.

La nota positiva fue el debut de los juveniles Pau y Morcillo. El Sabadell prepara promociones para que la Nova Creu Alta presente un buen aspecto ante el Cornellà y cada socio tendrá una entrada de regalo.

El Nàstic completó el pésimo fin de semana perdiendo justamente en el campo de un Tarazona lanzado. Los granas apenas dieron sensación de peligro en las faldas del Moncayo y Dani Vidal no puso excusas al tropiezo tarraconense.

“Ha sido un partido trabado ante un rival muy intenso, que no te deja jugar. Ellos han estado mejor y me voy con la mala sensación de no haber inquietado su portería. Eso sí, este equipo tiene una capacidad de superación y de trabajo increíble. Disculpas a la afición que se ha desplazado”, comentó.