Nuevo triunfo del Europa por la mínima y la 'Monta' se coloca segunda

El líder de la categoría ganó al penúltimo con un solitario gol de Kilian (1-0) y la Monta goleó en Castelldefels El Sant Andreu se dejó dos puntos en el minuto 94 (1-1) y el Girona B pasó por encima de un irreconocible L'Hospitalet

Sufrida victoria del Europa que se salvó del gol del empate en el tiempo añadido. Los escapulados se adelantaron pronto en el marcador. Pasados los diez minutos de juego, Pastells se sacó un gran centro desde la banda derecha y Kilian alojó el balón al fondo de las mallas con un testarazo impecable.

El juego era de dominio absoluto del líder que en el minuto 23 tuvo el 2-0 con los mismos protagonistas del primero pero en esta ocasión no acertaron ante Andrés. Con el dominio local pero sin ocasiones destacadas acabó la primera parte. En el inicio de la segunda parte Kilian por dos veces y Nolla pudieron sentenciar el choque pero no lo hicieron y el Vilassar empezó a creer que podía sacar un resultado positivo en el Nou Sardenya. Así, estiró líneas y un disparo raso de Kuku lo sacó Marc Vito con una gran mano. En el tiempo añadido, Juli estrelló el balón en el larguero y el balón le cayó a Esteve cuyo remate lo envió a córner Vito salvando así el pinchazo del líder ante el penúltimo clasificado.

Castelldefels 3 - Montañesa 4: Los de Nou Barris se ponen segundos

La Montañesa se llevó un duelo muy entretenido para el espectador porque hubo goles y el Castelldefels dio la cara pese a ir perdiendo 0-3 cuando solo había transcurrido un cuarto de hora. A los 9 minutos Velillas abrió la lata. Antes del cuarto de hora Suaibo anotó el segundo y en pleno desbarajuste del Castelldefels llegó el tercero de la 'Monta', un minuto después, al transformar Velillas un penalti. A partir de aquí llegó la reacción de los locales, Fran Orellana puso el 1-3 y Alan firmó el 2-3 a la salida de un córner. Había partido de cara a la segunda parte pero el gol del ex del Castelldefels Pedro Bilbao a los dos minutos de la reanudación fue un jarro de agua fría para los locales. Lo siguió intentando el Castelldefels pero su tercer gol, una volea de Kevin Díaz, llegó demasiado tarde, ya en el tiempo añadido.

El Sant Andreu se deja dos puntos en el 94'

El Vilafranca salvó un punto in extremis ante un Sant Andreu que ha perdido gas y que tampoco mereció ganar en el ZEM de Vilafranca del Penedès. En una primera parte equilibrada los cuatribarrados tuvieron más ocasiones pero el Vilafranca la más clara. Ya en el segundo tiempo se inició con un intercambio de golpes pero con el paso de los minutos se impusieron los locales que no marcaron porque lo impidió Jaime con dos grandes paradas. Esto permitió al Sant Andreu adelantarse en el marcador a poco del final. Un disparo de Pau Morer acabó con el balón muerto en el área y Fassani fue el primero en llegar a él para fusilar a Casamayor. Los del Penedès no se rindieron, siguieron percutiendo y el premio llegó en el minuto 94 con el gol de Oribe que desató la alegría de la parroquia local.

Girona B y Peralada sin piedad

Las goleadas de la jornada las firmaron el filial del Girona y el Peralada ante L'Hospitalet y Rapitenca, respectivamente. Severo correctivo del Girona B a L’Hospitalet dando una lección de efectividad. El filial gerundense tuvo más oficio en una primera parte en la que se fue por delante en el marcador gracias a un gol de Dawda al filo de la media hora. Tras el paso por vestuarios dos goles rápidos de Karim y Dawda dieron una clara ventaja a los locales. Adrià Parra recortó distancias y Sarr tuvo el 3-2 pero un minuto después llegó el 4-1, obra de Richmon en lo que fue la sentencia del partido.

Por su parte, el Peralada cumplió el pronóstico y se impuso con comodidad al colista, una Rapitenca que no bajó los brazos tras el primer gol de los locales pero que se quedó sin respuesta tras el segundo. Solans hizo el 1-0 en el minuto 17, una ventaja que el mismo goleador pudo hacer crecer antes del descanso en una mano a mano con el portero visitante. Sí llegó el 2-0 a los tres minutos de la reanudación en un remate de Nierga, un gol que acabó con las esperanzas de una Rapitenca que había mantenido la compostura hasta entonces. Con el viento del marcador a favor, el Peralada se sintió cómodo en el campo y dobló la diferencia con dos nuevas dianas, primero de Jordi Palacios y después de Nierga que firmó su particular doblete para sellar el 4-0 definitivo.

Grama y San Cristóbal ganan por la mínima

Victoria por la mínima, gracias a un tanto de Trilla, de la Fundació Esportiva Grama en el derbi de proximidad ante el Badalona. Con esta victoria los locales se alejan de la zona baja mientras que el Badalona da un paso atrás en sus aspiraciones de alejarse de ella.

Por otro lado, los de Oliver Ballabriga exhibieron su habitual oficio y se llevaron los tres puntos del ZEM de Tona ante un rival que no tuvo ideas en ataque. El San Cristóbal tuvo más empaque en la primera parte, llevó el dominio y jugó más en campo contrario. Al final, el gol de Mario Cantí fue suficiente para sumar tres puntos y situarse terceros en la tabla.

Empate a nada entre la Pobla de Mafumet y Sants

Empate sin goles en un flojo partido disputado en el Municipal de la Pobla Mafumet. La primera parte fue de cerocerismo con dos equipos más preocupados de no encajar que de buscar la portería contraria. El paso por vestuarios no hizo cambiar la dinámica de los dos equipos que se mostraron muy romos en ataque y, sobre todo el Sants, muy conservador en defensa. El punto supo mejor a los de Barcelona porque sumaron ante un rival de la zona media-alta de la clasificación.