La épica remontada del CF Tordera en un partido de 15 minutos

El entrenador del CF Tordera, Jose Cáceres, habla con SPORT ante la histórica gesta frente a la Unió Girona "Busqué la definición de épica y la puse durante toda la semana"

Ayer, 8 de marzo de 2023, el CF Tordera visitaba el campo de la Unió Girona para disputar los últimos 15 de partido. Un encuentro suspendido por altercados en el público, se retomó a puerta cerrada y con 8 jugadores en el campo por parte del CF Tordera, mientras que los locales contaban con 10.

El resultado de 2-0 relucía en el marcador cuando restaban 8 minutos de tiempo reglamentario más 8 de añadido. Una gesta histórica aún por escribir, el CF Tordera necesitaba una victoria para depender de sí mismos en la última jornada frente a la Escola F. Gironés-Sabat.

Esta última semana, el CF Tordera y con Jose Cáceres al frente, partían con mucha ilusión ante la posibilidad de clasificarse para la segunda fase de ascenso a Primera Catalana. "Llegas el lunes al entrenamiento, miras a tus jugadores y eliges creer. Lo mejor de todo es que creían en la remontada", nos confiesa Jose Cáceres.

Un gol de Gio Ferinu en el primer minuto de la reanudación del encuentro supuso un jarro de agua fría para los jugadores locales. "El partido se nos puso bastante de cara, intentamos que con nuestro planteamiento tuviéramos bastantes espacios para correr. Los jugadores de la Unió Girona se quedaron en estado de shock, es un gol que recibes a los 20 segundos", añade el técnico.

El gol del empate llegaba en el minuto 91 tras un inapelable cabezazo de Nil Victoria después de una falta picada desde el centro del campo. "Era impensable para todos nosotros, pero lo logramos. Yo creo en estas cosas, teníamos un aura de victoria", explica el míster a SPORT.

El mensaje que había intentado calar en el grupo cada vez que pasaban los minutos se hacía mas grande, "Imprimí la definición de épica y la puse durante toda la semana. Quería llenar a mis jugadores de confianza", confiesa J.Cáceres sobre una de las claves de la remontada.

La suerte y el buen hacer del equipo torderense culminaban cuando en el minuto 97 de partido se materializaba la machada tras el gol de Arnau Pede. La euforia se desataba en el equipo visitante y la tristeza invadía las caras de los jugadores de la Unió Girona, "Cuando sonó el pitido final, la emoción de mis jugadores valía más que cualquier cosa. Después de una semana llena de nervios e ilusión, por fin nos llegaba la recompensa", explica el técnico del CF Tordera.

Los 3 puntos sirven al conjunto entrenado por Jose Cáceres para depender sí mismos en una jornada con horario unificado, de domingo a las 16:45 horas. Además, si más tensión no puede haber en un partido que con un punto sellan matemáticamente la clasificación para la fase de ascenso, el horario coincide con los partidos de la Kings League. Este factor es inexistente para muchos equipos, pero no para el CF Tordera, club que cuenta con 4 jugadores y un entrenador en la Kings League.

"Estuvimos hablando con la FCF, pero no se podía cambiar el horario del partido por un tema de fútbol base. De momento, no hemos hablado con los jugadores, lo decidiremos hoy en el entrenamiento. Gio seguro que no podrá venir porque está sancionado y estamos a la espera del alta médica de Aleix Massegú", indica Jose Cáceres.

Los 4 jugadores y el segundo entrenador del CF Tordera disputan cada domingo la Kings League en el Cupra Arena. Estos jugadores son:

Feliu Torrus (Saiyans FC)

Aleix Massegú (El Barrio)

Gio Ferinu (Saiyans FC)

Pol Alme (Jugador 11 - Saiyans FC)

Narcís Barrera (Segundo Entrenador - Ultimate Móstoles)

El CF Tordera ante el Escola F. Gironés-Sabat buscará el pase definitivo a la fase de ascenso a Primera Catalana. El técnico torderense analiza las opciones de cara a la segunda fase: "Queremos estar lo más arriba posible, el objetivo es claro, queremos subir. El año pasado me quedé a las puertas con la UD Cassà, esta temporada no quiero que pase lo mismo con el CF Tordera".