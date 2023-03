Josu: "Cambiaría no marcar tantos goles por el ascenso del Sant Andreu"

Con 10 tantos y 9 asistencias, el futbolista cuatribarrado es clave en el club, con el que intenta por tercera vez subir a Segunda RFEF "Se me está acabando la gasolina a nivel de edad, pero estoy en uno de mis mejores momentos a nivel físico", reconoce Josu

Josu Rodríguez es a día de hoy el futbolista más diferencial del Sant Andreu y de los más destacados del grupo catalán de Tercera Federación. Así lo dicen los datos: suma ya 10 tantos y 9 asistencias, siendo el segundo máximo artillero de la liga -sólo le supera Velillas en la Montañesa, con 12- y el primero en cuanto a pases de gol. La última víctima ha sido el Castelldefels. Su actuación en Els Canyars, con un hat-trick en 30 minutos –marcando uno desde centro del campo- y dando una asistencia, cimentó un nuevo triunfo de la UESA. Él, por eso, lo tiene claro. “Cambiaría no hacer tantos goles por que el Sant Andreu logre el ascenso”, explica para SPORT.

Su diana desde la medular no fue casualidad, llevaba tiempo ensayándolo. “La verdad es que hacíamos broma con los compañeros, sobre todo con los que llevamos más tiempo en esta categoría. Lo había intentado muchas veces y por fin lo he conseguido”, reconoce un Josu que admite encontrarse en “un buen momento físico y de confianza. El equipo también lo está haciendo muy bien y esto es muy importante”.

Esta es su tercera etapa en el Sant Andreu. Tras la de 2012-2014 y 2017-2020, el pasado verano volvió al Narcís sala para saldar su deuda: sacar al club de la Tercera Federación. “Con el Terrassa no llegamos a un acuerdo porque decidieron no renovarme, aunque yo estaba muy contento y todo son buenas palabras para ellos. Tenía alguna opción de Segunda Federación, pero creo que un sitio donde tenía que volver, con la espinita clavada de no lograr el ascenso, era el Sant Andreu. Por mi trabajo, a nivel logístico, me iba mejor, y aquí siempre me han tratado muy bien y estoy encantado”, asegura.

Creo que ya le va tocando al Sant Andreu y la plantilla está preparada

En las últimas jornadas el equipo de Xavi Molist ha recortado mucha distancia al Europa y está a sólo un punto de la primera plaza de los escapulados con siete jornadas por jugarse, una de ellas con el derbi en el Narcís Sala. Josu sabe de la importancia de alcanzar lo más alto de la tabla. “Si por lo que sea no quedamos primeros se complica mucho, porque hay que jugar el play-off, dos eliminatorias de ida y vuelta, acabas un mes y medio más tarde... creo que ya le va tocando al Sant Andreu y la plantilla está preparada”, asegura Josu, que en 2020 ya nos contaba que el ascenso “no era presión, sino una obligación”.

Quiere seguir en el club

Pase lo que pase, a final de curso habrá cumbre por su futuro. “A nivel contractual solo he firmado por una temporada, en caso de ascenso deberíamos negociar ya que el principal objetivo es quedarme en el Sant Andreu porque estoy muy bien. Siempre hay circunstancias que se pueden dar si no subimos, o si el club decide no renovarme o aparece alguna oferta irrechazable, pero de momento estoy centrado en esta temporada y en acabar lo mejor posible”.

Pese a tener 33 años, Josu no se pone límites en cuanto a subir categorías. “Se me está acabando la gasolina a nivel de edad, pero estoy en uno de mis mejores momentos a nivel físico. Tenemos ejemplos como Manu Lanzarote o Enric Gallego que la oportunidad del fútbol profesional les llegó tarde pero la aprovecharon. Mientras tenga pilas intentaré llegar lo más arriba posible siempre que sea lo mejor a nivel personal”, indica.

Entre 2012 y 2014 estuvo en Segunda B, su tope a nivel de división. Eso sí, ahora es un futbolista más maduro. Y es que poco tiene que ver el Josu actual con esa primera vez que llegó al club: “Era sub-23 y vi cosas muy rápido por la edad que tenía... ganamos la Copa Federación, nos clasificamos para la Copa del Rey, estábamos en Segunda B, que era la tercera categoría nacional... quizás no lo valoraba tanto como ahora que estoy en la quinta”.

El club ha crecido mucho, sobre todo en lo social

Tres años después llegó el primer reencuentro. “En la segunda etapa creamos un grupo fantástico a nivel de jugadores y también logramos pasar eliminatorias en la Copa y llegar al Wanda Metropolitano que fue una experiencia brutal... además conseguimos a la Copa Catalunya”, explica. Desde su punto de vista, ahora que experimenta su tercer período en el Sant Andreu, valora que “el club ha crecido mucho, sobre todo en lo social. Creo que las cosas se están haciendo muy bien a nivel estructural y de fútbol base”.

Sea como fuere, Josu no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su ya dilatada trayectoria. “Estoy muy contento de cómo me han dio las cosas. Es verdad que cuando hablas con compañeros y amigos dicen que una experiencia en el extranjero es chula y te aporta muchas cosas... pero en mi caso pocas veces hubo esa opción. Sí que fuera de Catalunya salió alguna oferta pero creía que no era lo mejor para mí”, asevera.

Más allá del verde, donde hace casi año y medio 'debutó' como padre con su hija Lena, que es su particular “chute de energía” y “la mejor experiencia que he tenido en mi vida fuera lo que es el fútbol”, Josu lleva años preparando el terreno para cuando tenga que colgar las botas. Hace 12 años que es Director del Campus Hattrick, tiene un Master en Dirección Deportiva y Coaching y ostenta la licencia UEFA PRO Nivel 3. “Mi idea es estar vinculado al mundo del fútbol cien por cien. Está claro que no cogeré cualquier cosa porque ya he estado en fútbol base y me ha gustado mucho pero creo que quemado esa etapa. Mi idea es entrenar y si no, en el apartado de secretaría técnica y dirección deportiva también me gusta mucho. Creo que lo puedo compaginar con mi actual trabajo". Todo llegará. Por lo pronto, aún le quedan años de fútbol en las botas y la siguiente meta es el ascenso como cuatribarrado. ¿A la tercera irá la vencida?

Las estadísticas de su carrera:

Temporada / Club / Partidos jugados-Goles (penalti) / Particularidades

07-08: Europa Juvenil (DH) 25-7 (3p) 2 dobletes en liga

08-09: Europa Juvenil (DH) 28-11 (5p) 3 dobletes

Europa (3ªDivisión) 1-0 (debut ante el Mataró en Nou Sardenya, 1-2)

09-10: Europa (3ª División) 3-0

10-11: Masnou (3ª División) 30-3

11-12: Vilafranca (3ª División) 23-4

12-13: Sant Andreu (2ª B) 33-1

13-14: Sant Andreu (2ª B) 21-0 (jugó 1p de Copa At.Madrid)

14-15: Cerdanyola (3ªDivisión) 35-10 (2p) 1 doblete

15-16: Júpiter (3ª División) 34-15 (1p) 2 dobletes

16-17: Vilafranca (3ª División) 34-5 1 doblete (jugó 2-1 de Prom.Ascenso)

17-18: Sant Andreu (3ª División)28-8 (2p) 1 doblete (jugó 4-1 Prom.Ascenso)

18-19: S.Andreu (3ª División) 35-13 1 doblete y 1 Hat-trick (4p Copa, 2 At.Madrid)

19-20: S.Andreu (3ª División) 24-8 1 doblete (jugó 1p Prom.Ascenso)

20-21: Terrassa (3ª División) 23-2 (jugó 1p Prom.Ascenso ) (1p Copa Valencia)

21-22: Terrassa (2ª RFEF) 28-3

22-23: S.Andreu (3ª División) 18-10 (4p) 1 doblete y 1 Hat-trick

Total Liga: 370-82 (2ªB: 54-1, 2ª RFEF: 28-3 y Tercera: 288-78)

Total Sant Andreu Liga: 159-40